В Заречном (Свердловская область) сотрудники ФСБ накрыли цех по изготовлению паленого алкоголя. Всего из оборота изъято четыре тонны продукции. Сейчас проводится экспертиза, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«ФСБ накрыла зареченский цех, на котором изготавливали контрафактную алкогольную продукцию. Из оборота изъяли четыре тонны товара (водка разных наименований Pertsoff, „Родники Сибири“, „С серебром“, „Кремлевка“, коньяк наименований „Арарат“, „Старый Кенигсберг“, Napoleon cognac, Jack Daniel’s)», — сказал собеседник.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Для этого силовики проводят экспертизу», — отметил источник.
Ранее общественники и сотрудники управления экономической безопасности накрыли очередное предприятие с паленым алкоголем в поселке Новокосулино-2 Свердловской области. Из помещений изъято более 3000 литров спирта, готовая продукция, бутылки и этикетки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!