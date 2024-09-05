Происшествия Под Екатеринбургом ФСБ накрыла цех с тоннами паленого алкоголя. Фото, видео 06 сентября 2024 в 12:08 Размер текста - 17 + Силовики изъяли из оборота четыре тонны продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заречном (Свердловская область) сотрудники ФСБ накрыли цех по изготовлению паленого алкоголя. Всего из оборота изъято четыре тонны продукции. Сейчас проводится экспертиза, рассказал URA.RU осведомленный источник. «ФСБ накрыла зареченский цех, на котором изготавливали контрафактную алкогольную продукцию. Из оборота изъяли четыре тонны товара (водка разных наименований Pertsoff, „Родники Сибири“, „С серебром“, „Кремлевка“, коньяк наименований „Арарат“, „Старый Кенигсберг“, Napoleon cognac, Jack Daniel’s)», — сказал собеседник. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Для этого силовики проводят экспертизу», — отметил источник. Ранее общественники и сотрудники управления экономической безопасности накрыли очередное предприятие с паленым алкоголем в поселке Новокосулино-2 Свердловской области. Из помещений изъято более 3000 литров спирта, готовая продукция, бутылки и этикетки. Изъято четыре тонны поддельной продукции Фото: источник URA.RU Сейчас силовики решают вопрос о заведении уголовного дела Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Заречном (Свердловская область) сотрудники ФСБ накрыли цех по изготовлению паленого алкоголя. Всего из оборота изъято четыре тонны продукции. Сейчас проводится экспертиза, рассказал URA.RU осведомленный источник. «ФСБ накрыла зареченский цех, на котором изготавливали контрафактную алкогольную продукцию. Из оборота изъяли четыре тонны товара (водка разных наименований Pertsoff, „Родники Сибири“, „С серебром“, „Кремлевка“, коньяк наименований „Арарат“, „Старый Кенигсберг“, Napoleon cognac, Jack Daniel’s)», — сказал собеседник. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Для этого силовики проводят экспертизу», — отметил источник. Ранее общественники и сотрудники управления экономической безопасности накрыли очередное предприятие с паленым алкоголем в поселке Новокосулино-2 Свердловской области. Из помещений изъято более 3000 литров спирта, готовая продукция, бутылки и этикетки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям