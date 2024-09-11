В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах умер младенец

11 сентября 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Малыш скончался скоропостижно, точную причину выяснят судмедэксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургской детской больнице №11 в Верх-Исетском районе скончался младенец, которому был всего месяц. В больницу он попал с подозрением на инородный предмет в дыхательных путях. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. «Мальчика привезли в больницу из дома 9 сентября, через час он скончался. Изначально было предположение, что ребенку попал инородный предмет в дыхательные пути. Однако сейчас диагноз звучит как рефракторный шок неясной этиологии и синдром полиорганной недостаточности. Из-за этого у пациента развились острая сердечно-сосудистая, дыхательная, церебральная и почечная недостаточность», — объяснил собеседник агентства. Известно, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье: его мама медработник, отец — сотрудник правоохранительных органов. Источник отметил, что из самой больницы в полицию сообщения о смерти маленького пациента не поступало, в связи с этим в клинику направлено представление. Материалы проверки на данный момент поступили в свердловский следственный комитет. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской детской больнице №11 в Верх-Исетском районе скончался младенец, которому был всего месяц. В больницу он попал с подозрением на инородный предмет в дыхательных путях. Подробности трагедии URA.RU рассказал источник. «Мальчика привезли в больницу из дома 9 сентября, через час он скончался. Изначально было предположение, что ребенку попал инородный предмет в дыхательные пути. Однако сейчас диагноз звучит как рефракторный шок неясной этиологии и синдром полиорганной недостаточности. Из-за этого у пациента развились острая сердечно-сосудистая, дыхательная, церебральная и почечная недостаточность», — объяснил собеседник агентства. Известно, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье: его мама медработник, отец — сотрудник правоохранительных органов. Источник отметил, что из самой больницы в полицию сообщения о смерти маленького пациента не поступало, в связи с этим в клинику направлено представление. Материалы проверки на данный момент поступили в свердловский следственный комитет. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария.