В новом уральском вузе рассказали, как решат дефицит учителей

В УрГПУ планируют увеличивать набор студентов по целевым контрактам
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Выпускники уральских педвузов часто устраиваются на работу не по профессии Фото:

После окончания педагогических вузов в Екатеринбурге остается низким процент трудоустройства выпускников по специальности. Они выбирают работу в других отраслях, сообщил на пресс-конференции и. о. ректора Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Юрий Биктуганов.

«Я критиковать не хочу, но очень низкий процент [трудоустройства по специальности]. В основном выпускники уходят на предприятия, в организации, бизнес и коммерцию. Моя задача — изменить эту философию», — сказал Биктуганов на пресс-конференции «Интерфакс». В частности, вуз планирует развивать целевое обучение. Сейчас прорабатывается стратегия развития УрГПУ.

После объединения двух вузов в один, который получит единое название — УрГПУ — сделают упор на подготовку кадров для средне-профессионального образования, в частности, преподавателей и мастеров производственного обучения и колледжей. По словам Биктуганова, сейчас таких специалистов недостаточно, однако уровень образования, которое получают выпускники, позволяет найти достойную работу.

По данным городского департамента образования, в школах Екатеринбурга не хватает порядка 140 учителей. Проблему нехватки кадров в уральских вузах хотят решить, заставив студентов отрабатывать обучение по целевой системе.

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После окончания педагогических вузов в Екатеринбурге остается низким процент трудоустройства выпускников по специальности. Они выбирают работу в других отраслях, сообщил на пресс-конференции и. о. ректора Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Юрий Биктуганов. «Я критиковать не хочу, но очень низкий процент [трудоустройства по специальности]. В основном выпускники уходят на предприятия, в организации, бизнес и коммерцию. Моя задача — изменить эту философию», — сказал Биктуганов на пресс-конференции «Интерфакс». В частности, вуз планирует развивать целевое обучение. Сейчас прорабатывается стратегия развития УрГПУ. После объединения двух вузов в один, который получит единое название — УрГПУ — сделают упор на подготовку кадров для средне-профессионального образования, в частности, преподавателей и мастеров производственного обучения и колледжей. По словам Биктуганова, сейчас таких специалистов недостаточно, однако уровень образования, которое получают выпускники, позволяет найти достойную работу. По данным городского департамента образования, в школах Екатеринбурга не хватает порядка 140 учителей. Проблему нехватки кадров в уральских вузах хотят решить, заставив студентов отрабатывать обучение по целевой системе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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