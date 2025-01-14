Депутат Госдумы Иванов добился выплат челябинской вдове участника СВО

14 января 2025 в 15:55 Размер текста - 17 +

Одной из трех наград челябинцу стал орден Мужества, врученный посмертно Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов добился выплат для вдовы погибшего на СВО жителя Челябинской области. Герой получил три награды, включая орден Мужества посмертно. «Надзорное ведомство подтвердило факт невыплат за награды. В настоящий момент часть задолженности погашена», — заявил Иванов в своем telegram-канале. Парламентарий уточнил, что прошлой осенью к нему обратилась вдова бойца из Челябинской области, который погиб год назад. Мужчина еще при жизни был награжден Георгиевским Крестом IV степени и летом 2023 года медалью «За боевые отличия». В ноябре 2023 года Указом Президента он был удостоен ордена Мужества посмертно, но за полтора года никаких выплат за награды семья не получила. Иванов обратился в военную прокуратуру ЦВО. Часть суммы выплачена, остаток выплат остается на контроле. Депутат Госдумы подчеркнул, что в этих вопросах смысл не в сумме выплат, а в справедливости. Боец и его семья должны получить все, что положено по закону, даже после его героической гибели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов добился выплат для вдовы погибшего на СВО жителя Челябинской области. Герой получил три награды, включая орден Мужества посмертно. «Надзорное ведомство подтвердило факт невыплат за награды. В настоящий момент часть задолженности погашена», — заявил Иванов в своем telegram-канале. Парламентарий уточнил, что прошлой осенью к нему обратилась вдова бойца из Челябинской области, который погиб год назад. Мужчина еще при жизни был награжден Георгиевским Крестом IV степени и летом 2023 года медалью «За боевые отличия». В ноябре 2023 года Указом Президента он был удостоен ордена Мужества посмертно, но за полтора года никаких выплат за награды семья не получила. Иванов обратился в военную прокуратуру ЦВО. Часть суммы выплачена, остаток выплат остается на контроле. Депутат Госдумы подчеркнул, что в этих вопросах смысл не в сумме выплат, а в справедливости. Боец и его семья должны получить все, что положено по закону, даже после его героической гибели.