Очевидцы неоднократно замечали грязную посуду на столах (архивное фото)
В Екатеринбурге в школе №62 (Октябрьский район) подают еду в грязной посуде. Школьники также заявили в соцсетях, что их кормят невкусной и холодной едой.
«Такая сегодня очень „чистая“ посуда была в МАОУ СОШ №62. И такое уже неоднократно; еда тоже холодная и невкусная, вилки грязные», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился к представителям учебного заведения за комментарием. Ответ ожидается.
Школьники поделились фотографиями грязной посуды
Еду в столовой подают холодной
На стакане заметен грязевой налет
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