13 января 2025

«Вилки грязные»: в екатеринбургской школе царит антисанитария. Фото

В Екатеринбурге школьники пожаловались на грязную посуду в столовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы неоднократно замечали грязную посуду на столах (архивное фото)
Очевидцы неоднократно замечали грязную посуду на столах (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в школе №62 (Октябрьский район) подают еду в грязной посуде. Школьники также заявили в соцсетях, что их кормят невкусной и холодной едой.

«Такая сегодня очень „чистая“ посуда была в МАОУ СОШ №62. И такое уже неоднократно; еда тоже холодная и невкусная, вилки грязные», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился к представителям учебного заведения за комментарием. Ответ ожидается.

Школьники поделились фотографиями грязной посуды
Школьники поделились фотографиями грязной посуды
Фото:
Еду в столовой подают холодной
Еду в столовой подают холодной
Фото:
На стакане заметен грязевой налет
На стакане заметен грязевой налет
Фото:

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В Екатеринбурге в школе №62 (Октябрьский район) подают еду в грязной посуде. Школьники также заявили в соцсетях, что их кормят невкусной и холодной едой. «Такая сегодня очень „чистая“ посуда была в МАОУ СОШ №62. И такое уже неоднократно; еда тоже холодная и невкусная, вилки грязные», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился к представителям учебного заведения за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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