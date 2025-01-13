13 января 2025

В Екатеринбурге заметили редчайший «Гелендваген». Фото

На улицах Екатеринбурга запечатлели Mercedes G-Class в кабриолете
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внедорожник-кабриолет покрашен в оранжевый цвет (архивное фото)
Внедорожник-кабриолет покрашен в оранжевый цвет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге заметили редкий Mercedes G-Class с откидной крышей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Как я понял, это Mercedes-Benz G-Class (W463) G500 кабрио», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии можно заметить шильдик V8, который может свидетельствовать о наличии восьмицилиндрового двигателя.

Версия кабриолет является особой для линейки «Геликов». Впервые такую вариацию представили в 1996 году. Но на фото вероятнее всего автомобиль, производившийся с 2008-го по 2012-й. В него ставили 5,5-литровый мотор мощностью 388 лошадиных сил. По данным Auto.ru, средняя цена на G500 Cabriolet этих лет около пяти миллионов рублей.

«Гелендваген» в кузове кабриолет заметили в столице Урала
«Гелендваген» в кузове кабриолет заметили в столице Урала
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге заметили редкий Mercedes G-Class с откидной крышей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Как я понял, это Mercedes-Benz G-Class (W463) G500 кабрио», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии можно заметить шильдик V8, который может свидетельствовать о наличии восьмицилиндрового двигателя. Версия кабриолет является особой для линейки «Геликов». Впервые такую вариацию представили в 1996 году. Но на фото вероятнее всего автомобиль, производившийся с 2008-го по 2012-й. В него ставили 5,5-литровый мотор мощностью 388 лошадиных сил. По данным Auto.ru, средняя цена на G500 Cabriolet этих лет около пяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...