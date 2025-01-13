В Екатеринбурге заметили редкий Mercedes G-Class с откидной крышей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Как я понял, это Mercedes-Benz G-Class (W463) G500 кабрио», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии можно заметить шильдик V8, который может свидетельствовать о наличии восьмицилиндрового двигателя.
Версия кабриолет является особой для линейки «Геликов». Впервые такую вариацию представили в 1996 году. Но на фото вероятнее всего автомобиль, производившийся с 2008-го по 2012-й. В него ставили 5,5-литровый мотор мощностью 388 лошадиных сил. По данным Auto.ru, средняя цена на G500 Cabriolet этих лет около пяти миллионов рублей.
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