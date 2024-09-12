Общество «Детский мир» продлил ограничения цен до марта 2025 года 12 сентября 2024 в 12:53 Размер текста - 17 + «Детский мир» будет ежеквартально предоставлять ФАС России информацию об исполнении добровольных обязательств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сеть магазинов «Детский мир» продлевает ограничения цен на отдельные товары до марта 2025 года, в том числе на рюкзаки, ранцы и канцелярские товары. Об этом сообщили в ФАС РФ. «Речь идет об отдельных позициях рюкзаков и ранцев, а также 32 позициях канцелярских товаров, на которые ранее торговая сеть зафиксировала цены на уровне 2023 года.», — уточнили в посте официального telegram-канала ФАС России. В ведомстве добавили, что руководство сети будет регулярно предоставлять Федеральной антимонопольной службе отчеты о соблюдении добровольных обязательств. В ФАС подчеркнули важность инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Поддержка сетью по соблюдению принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных в учебный период товаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сеть магазинов «Детский мир» продлевает ограничения цен на отдельные товары до марта 2025 года, в том числе на рюкзаки, ранцы и канцелярские товары. Об этом сообщили в ФАС РФ. «Речь идет об отдельных позициях рюкзаков и ранцев, а также 32 позициях канцелярских товаров, на которые ранее торговая сеть зафиксировала цены на уровне 2023 года.», — уточнили в посте официального telegram-канала ФАС России. В ведомстве добавили, что руководство сети будет регулярно предоставлять Федеральной антимонопольной службе отчеты о соблюдении добровольных обязательств. В ФАС подчеркнули важность инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Поддержка сетью по соблюдению принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных в учебный период товаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям