«Детский мир» продлил ограничения цен до марта 2025 года

Сеть магазинов «Детский мир» продлевает ограничения цен на отдельные товары до марта 2025 года, в том числе на рюкзаки, ранцы и канцелярские товары. Об этом сообщили в ФАС РФ.
«Речь идет об отдельных позициях рюкзаков и ранцев, а также 32 позициях канцелярских товаров, на которые ранее торговая сеть зафиксировала цены на уровне 2023 года.», — уточнили в посте официального telegram-канала ФАС России. В ведомстве добавили, что руководство сети будет регулярно предоставлять Федеральной антимонопольной службе отчеты о соблюдении добровольных обязательств.
В ФАС подчеркнули важность инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Поддержка сетью по соблюдению принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных в учебный период товаров.
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Сеть магазинов «Детский мир» продлевает ограничения цен на отдельные товары до марта 2025 года, в том числе на рюкзаки, ранцы и канцелярские товары. Об этом сообщили в ФАС РФ. «Речь идет об отдельных позициях рюкзаков и ранцев, а также 32 позициях канцелярских товаров, на которые ранее торговая сеть зафиксировала цены на уровне 2023 года.», — уточнили в посте официального telegram-канала ФАС России. В ведомстве добавили, что руководство сети будет регулярно предоставлять Федеральной антимонопольной службе отчеты о соблюдении добровольных обязательств. В ФАС подчеркнули важность инициативы по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Поддержка сетью по соблюдению принципов ответственного ценообразования позволяет повысить доступность востребованных в учебный период товаров.