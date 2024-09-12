В Пермском крае водитель иномарки протаранил полицейский «УАЗ»

Полицейский «УАЗ» ехал на вызов
В Кудымкаре (Пермский край) водитель автомобиля Toyota врезался в полицейский автомобиль, который ехал на вызов. ДТП произошло 12 сентября.
«На улице Плеханова, 15 водитель иномарки, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении. В результате произошло столкновение со служебным автомобилем „УАЗ-Патриот“, двигавшимся на вызов в попутном направлении», — пишет «Парма Новости» со ссылкой на предварительные данные полиции.
Уточняется, что у полицейского автомобиля были включены сигнальные маячки. В ДТП никто не пострадал. На водителя иномарки составили административный протокол.
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