12 сентября 2024

В Пермском крае водитель иномарки протаранил полицейский «УАЗ»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейский «УАЗ» ехал на вызов
Полицейский «УАЗ» ехал на вызов Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) водитель автомобиля Toyota врезался в полицейский автомобиль, который ехал на вызов. ДТП произошло 12 сентября.

«На улице Плеханова, 15 водитель иномарки, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении. В результате произошло столкновение со служебным автомобилем „УАЗ-Патриот“, двигавшимся на вызов в попутном направлении», — пишет «Парма Новости» со ссылкой на предварительные данные полиции.

Уточняется, что у полицейского автомобиля были включены сигнальные маячки. В ДТП никто не пострадал. На водителя иномарки составили административный протокол.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кудымкаре (Пермский край) водитель автомобиля Toyota врезался в полицейский автомобиль, который ехал на вызов. ДТП произошло 12 сентября. «На улице Плеханова, 15 водитель иномарки, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении. В результате произошло столкновение со служебным автомобилем „УАЗ-Патриот“, двигавшимся на вызов в попутном направлении», — пишет «Парма Новости» со ссылкой на предварительные данные полиции. Уточняется, что у полицейского автомобиля были включены сигнальные маячки. В ДТП никто не пострадал. На водителя иномарки составили административный протокол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...