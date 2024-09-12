12 сентября 2024

Советник мэра Перми Головин уволился из городской администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Головин уходит из мэрии 30 сентября
Головин уходит из мэрии 30 сентября Фото:

Советник главы Перми Василий Головин написал заявление на увольнение. Его последним днем работы в мэрии станет 30 сентября.

«Советник мэра Перми Василий Головин 12 сентября написал заявление на увольнение с 30 сентября. В настоящее время он находится в очередном отпуске», — пишет «Новый компаньон».

Ранее стало известно, что Головин станет исполнительным директором ДК имени А. Г. Солдатова. На новую должность он заступит с 1 октября. Головин работает советником главы Перми с июня 2024 года. В 2021 стал руководителем департамента культуры. До этого возглавлял ДК имени С. М. Кирова.

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Советник главы Перми Василий Головин написал заявление на увольнение. Его последним днем работы в мэрии станет 30 сентября. «Советник мэра Перми Василий Головин 12 сентября написал заявление на увольнение с 30 сентября. В настоящее время он находится в очередном отпуске», — пишет «Новый компаньон». Ранее стало известно, что Головин станет исполнительным директором ДК имени А. Г. Солдатова. На новую должность он заступит с 1 октября. Головин работает советником главы Перми с июня 2024 года. В 2021 стал руководителем департамента культуры. До этого возглавлял ДК имени С. М. Кирова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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