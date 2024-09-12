Советник мэра Перми Головин уволился из городской администрации

Головин уходит из мэрии 30 сентября
Советник главы Перми Василий Головин написал заявление на увольнение. Его последним днем работы в мэрии станет 30 сентября.
«Советник мэра Перми Василий Головин 12 сентября написал заявление на увольнение с 30 сентября. В настоящее время он находится в очередном отпуске», — пишет «Новый компаньон».
Ранее стало известно, что Головин станет исполнительным директором ДК имени А. Г. Солдатова. На новую должность он заступит с 1 октября. Головин работает советником главы Перми с июня 2024 года. В 2021 стал руководителем департамента культуры. До этого возглавлял ДК имени С. М. Кирова.
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