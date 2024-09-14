В Югорске (ХМАО) постояльцы пансионата для пожилых могут остаться на улице — здание, в котором они проживают, в 2025 году снесут, чтобы расчистить место под охранную зону котельной. Об этом URA.RU сообщила директор пансионата «Резиденция для пожилых» Марина Арлашкина.
«Мы получили от администрации уведомление о сносе арендуемого нами здания. Помещения, куда мы могли бы съехать, пока нет. Здание в Югорске-2, которое предложила мэрия, не соответствует требованиям. Мне даже посоветовали самой найти и выкупить жилой объект, но подходящий дом стоит около 10 миллионов рублей. Где я возьму такие деньги? Здание на Механизаторов, 17, в котором сейчас расположен пансионат, муниципальное. Я готова его выкупить и сделать там ремонт. Однако мне этот вариант не предлагали», — рассказала URA.RU Марина Арлашкина.
В департаменте муниципальной собственности и градостроительства Югорска агентство заверили, что на улице подопечные пансионата не останутся. Сейчас ведутся переговоры с директором пансионата и поиск помещения. «В прошлом году мы начали об этом разговор с руководством пансионата, чтобы было время для поиска подходящих вариантов. На том месте, где расположен пансионат, будет охранная зона котельной, которую необходимо модернизировать», — пояснила URA.RU ситуацию заместитель главы города Югорска, директор департамента муниципальной собственности и градостроительства Юлия Котелкина.
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