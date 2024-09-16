«Количество мест ограничено»: студенты УрФУ рискуют массово уйти в армию

Студенты УрФУ рискуют стать призывниками из-за сбоя в работе электронной очереди

17 сентября 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

Студенты переживают, что не успеют сдать справку в военкомат (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студенты Уральского федерального университета (УрФУ), которым исполнилось 18 лет, испытывают трудности при попытке зарегистрироваться в электронной системе «Внеочереди» (многофункциональная система управления электронными очередями) для получения справки в военкомат, необходимой для отсрочки от призыва в армию. По словам читателя URA.RU, места в системе быстро заканчиваются, а приложение порой работает с перебоями. «Всем студентам мужского пола, достигшим 18-летия, необходимо принести в военкомат „Справку-приложение 4“. Данная справка подтверждает, что студент обучается в университете или ином учебном заведении, и дает основания для получения отсрочки от призыва. В УрФУ данную справку нужно получать в военно-учетном столе в зависимости от института, в котором обучается студент. Проблема состоит в получении справки в главном учебном корпусе УРФУ (ГУК), расположенном на Мира, 19», — поделился собеседник. Система «Внеочереди» установлена в главном учебном корпусе УрФУ на улице Мира. Регистрация начинается в девять утра, тогда как прием в военно-учетном столе начинается в 13:00 и продолжается до 17:00. В пятницу прием заканчивается на час раньше — в 16:00. «Прием проводится исключительно в будние дни. Количество мест в очереди ограничено, и как только достигнуто максимальное число заявок от студентов, запись прекращается до следующего рабочего дня», — отметил собеседник. «Весь процесс получения справки для отсрочки вызывает огромный стресс, особенно для иногородних студентов. Им нужно сначала встать на учет в военкомате родного города, а справку предоставить до 1 октября. Из-за расписания ГУКа бывает, что приходится пропускать лекции или практики, что серьезно мешает учебе», — подчеркнул он. URA.RU направило запрос в пресс-службу УрФУ. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ), которым исполнилось 18 лет, испытывают трудности при попытке зарегистрироваться в электронной системе «Внеочереди» (многофункциональная система управления электронными очередями) для получения справки в военкомат, необходимой для отсрочки от призыва в армию. По словам читателя URA.RU, места в системе быстро заканчиваются, а приложение порой работает с перебоями. «Всем студентам мужского пола, достигшим 18-летия, необходимо принести в военкомат „Справку-приложение 4“. Данная справка подтверждает, что студент обучается в университете или ином учебном заведении, и дает основания для получения отсрочки от призыва. В УрФУ данную справку нужно получать в военно-учетном столе в зависимости от института, в котором обучается студент. Проблема состоит в получении справки в главном учебном корпусе УРФУ (ГУК), расположенном на Мира, 19», — поделился собеседник. Система «Внеочереди» установлена в главном учебном корпусе УрФУ на улице Мира. Регистрация начинается в девять утра, тогда как прием в военно-учетном столе начинается в 13:00 и продолжается до 17:00. В пятницу прием заканчивается на час раньше — в 16:00. «Прием проводится исключительно в будние дни. Количество мест в очереди ограничено, и как только достигнуто максимальное число заявок от студентов, запись прекращается до следующего рабочего дня», — отметил собеседник. «Весь процесс получения справки для отсрочки вызывает огромный стресс, особенно для иногородних студентов. Им нужно сначала встать на учет в военкомате родного города, а справку предоставить до 1 октября. Из-за расписания ГУКа бывает, что приходится пропускать лекции или практики, что серьезно мешает учебе», — подчеркнул он. URA.RU направило запрос в пресс-службу УрФУ. Ответ на него ожидается.