Минобороны РФ: ночью системы ПВО сбили 54 беспилотника ВСУ

Почти 30 беспилотников ВСУ были сбиты над Курской областью, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ПВО ночью сбили 54 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ПВО ночью уничтожила 54 украинских БПЛА», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что в ходе отражения атаки было сбито 27 самолетов над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской и один — над Орловской областью.
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