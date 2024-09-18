Минобороны РФ: ночью системы ПВО сбили 54 беспилотника ВСУ

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Почти 30 беспилотников ВСУ были сбиты над Курской областью, заявили в Минобороны РФ
Почти 30 беспилотников ВСУ были сбиты над Курской областью, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО ночью сбили 54 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ПВО ночью уничтожила 54 украинских БПЛА», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что в ходе отражения атаки было сбито 27 самолетов над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской и один — над Орловской областью.

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Российские силы ПВО ночью сбили 54 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО ночью уничтожила 54 украинских БПЛА», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что в ходе отражения атаки было сбито 27 самолетов над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской и один — над Орловской областью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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