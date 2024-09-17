17 сентября 2024

Свердловским наркобаронам вынесли суровый приговор. Фото

В Екатеринбурге приговорили к колонии двух наркобаронов
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение принял Свердловский областной суд Фото:

Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии наркобаронов Алексея Цветкова и Григория Вараксина. Запрещенные вещества они продавали через соцсети. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.

«Цветкова суд приговорил к 19 годам колонии строго режима и штрафом в 200 тысяч рублей. Вараксина — к 16 годам лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей», — сообщили в облсуде. Осужденные раскаялись в содеянном, но не согласились с квалификацией. Они настаивали, что изготавливали наркотики для личного пользования.

Наркоторговцев задержали в одном из домов в деревне Марамзина (Белоярский округ). Оперативники регионального УФСБ обнаружили у них более 11 килограммов синтетических веществ, подпольную лабораторию и химические реактивы. Наркотики они продавали по всей Свердловской области.

Осужденные не согласились с квалификацией
Осужденные не согласились с квалификацией
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Суд назначил им 16 и 19 лет колонии
Суд назначил им 16 и 19 лет колонии
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Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии наркобаронов Алексея Цветкова и Григория Вараксина. Запрещенные вещества они продавали через соцсети. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Цветкова суд приговорил к 19 годам колонии строго режима и штрафом в 200 тысяч рублей. Вараксина — к 16 годам лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей», — сообщили в облсуде. Осужденные раскаялись в содеянном, но не согласились с квалификацией. Они настаивали, что изготавливали наркотики для личного пользования. Наркоторговцев задержали в одном из домов в деревне Марамзина (Белоярский округ). Оперативники регионального УФСБ обнаружили у них более 11 килограммов синтетических веществ, подпольную лабораторию и химические реактивы. Наркотики они продавали по всей Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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