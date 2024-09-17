Свердловским наркобаронам вынесли суровый приговор. Фото

В Екатеринбурге приговорили к колонии двух наркобаронов

18 сентября 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Решение принял Свердловский областной суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии наркобаронов Алексея Цветкова и Григория Вараксина. Запрещенные вещества они продавали через соцсети. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Цветкова суд приговорил к 19 годам колонии строго режима и штрафом в 200 тысяч рублей. Вараксина — к 16 годам лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей», — сообщили в облсуде. Осужденные раскаялись в содеянном, но не согласились с квалификацией. Они настаивали, что изготавливали наркотики для личного пользования. Наркоторговцев задержали в одном из домов в деревне Марамзина (Белоярский округ). Оперативники регионального УФСБ обнаружили у них более 11 килограммов синтетических веществ, подпольную лабораторию и химические реактивы. Наркотики они продавали по всей Свердловской области. Осужденные не согласились с квалификацией Фото: предоставлено пресс-службой облсуда Суд назначил им 16 и 19 лет колонии Фото: предоставлено пресс-службой облсуда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии наркобаронов Алексея Цветкова и Григория Вараксина. Запрещенные вещества они продавали через соцсети. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Цветкова суд приговорил к 19 годам колонии строго режима и штрафом в 200 тысяч рублей. Вараксина — к 16 годам лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей», — сообщили в облсуде. Осужденные раскаялись в содеянном, но не согласились с квалификацией. Они настаивали, что изготавливали наркотики для личного пользования. Наркоторговцев задержали в одном из домов в деревне Марамзина (Белоярский округ). Оперативники регионального УФСБ обнаружили у них более 11 килограммов синтетических веществ, подпольную лабораторию и химические реактивы. Наркотики они продавали по всей Свердловской области.