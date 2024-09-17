Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил к колонии наркобаронов Алексея Цветкова и Григория Вараксина. Запрещенные вещества они продавали через соцсети. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.
«Цветкова суд приговорил к 19 годам колонии строго режима и штрафом в 200 тысяч рублей. Вараксина — к 16 годам лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей», — сообщили в облсуде. Осужденные раскаялись в содеянном, но не согласились с квалификацией. Они настаивали, что изготавливали наркотики для личного пользования.
Наркоторговцев задержали в одном из домов в деревне Марамзина (Белоярский округ). Оперативники регионального УФСБ обнаружили у них более 11 килограммов синтетических веществ, подпольную лабораторию и химические реактивы. Наркотики они продавали по всей Свердловской области.
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