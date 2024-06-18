С челябинского аэропорта взыскивают 41 миллион за необоснованное обогащение

С Челябинского авиапредприятия, управляющего аэропортом имени Курчатова, госкомпания «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» взыскивает 41,6 миллиона рублей за неосновательное обогащение. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, первое заседание суда назначено на 11 июля.
«Принять исковое заявление Федерального государственного унитарного предприятия „Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)“ (ФГУП). Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании, которое состоится 11 июля», — отмечено в определении суда.
Сумма состоит из нескольких составляющих. За неосновательное обогащение инициатор спора планирует взыскать 37,4 млн рублей. Еще 4,2 млн ФГУП рассчитывает получить в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Размер выплат может увеличиться. С 26 апреля сумма процентов будет рассчитываться по день их выплаты. Также истец надеется взыскать с ответчика сумму судебных расходов.
Другие подробности процесса в настоящее время отсутствуют. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора, но запросы к моменту публикации остались без ответов. С 2002 года ФГУП является основным балансодержателем имущества гражданских аэродромов федерального значения. В зону ответственности также входят аэропорты, реконструируемые в рамках федеральных целевых программ. Задачами госкомпании являются управление имущественным комплексом, мониторинг состояния собственности и контроль за ремонтом, проектирование и надзор за выполнением строительных работ.
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