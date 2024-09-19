19 сентября 2024

В челябинских маркетах «Жизньмарт» пройдут автограф-сессии хоккеистов «Трактора»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зак Фукале будет общаться с болельщиками на улице Труда, 176
Зак Фукале будет общаться с болельщиками на улице Труда, 176 Фото:

В магазинах «Жизньмарт» в Челябинске 21 сентября можно будет пообщаться и взять автограф у хоккеистов «Трактора». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети.

«Фанаты, ликуйте! В магазинах „Жизньмарт“ 21 сентября в 14:00 пройдет автограф-сессия с хоккеистами ХК „Трактор“, — сообщили в пресс-службе.

В торговой точке по улице Труда, 176 автографы будут раздавать Стивен Кэмпфер и Зак Фукале. В магазине на улице Свободы, 151а с поклонниками будут общаться Владимир Жарков и Александр Кадейкин. На Краснопольском проспекте, 36 фанатов будут ждать Илья Карпухин и Андрей Светлаков. На улице Чичерина, 38в можно будет пообщаться с Данилом Юртайкиным и Семеном Дер-Аргучинцевым.

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В магазинах «Жизньмарт» в Челябинске 21 сентября можно будет пообщаться и взять автограф у хоккеистов «Трактора». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети. «Фанаты, ликуйте! В магазинах „Жизньмарт“ 21 сентября в 14:00 пройдет автограф-сессия с хоккеистами ХК „Трактор“, — сообщили в пресс-службе. В торговой точке по улице Труда, 176 автографы будут раздавать Стивен Кэмпфер и Зак Фукале. В магазине на улице Свободы, 151а с поклонниками будут общаться Владимир Жарков и Александр Кадейкин. На Краснопольском проспекте, 36 фанатов будут ждать Илья Карпухин и Андрей Светлаков. На улице Чичерина, 38в можно будет пообщаться с Данилом Юртайкиным и Семеном Дер-Аргучинцевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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