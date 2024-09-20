Среди учеников олигархи и чиновники: в Екатеринбурге открыли частную авиашколу

В Екатеринбурге заработала школа пилотирования, обучение стоит миллион рублей

21 сентября 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

В школе четыре самолета: два Cessna 172-х и два Piper Cherokee Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге открылась частная школа пилотирования, владельцы потратили на нее 35 миллионов рублей. Обучение там стоит 1,1 млн. В курс входят лекции, подготовка на тренажерах и летная практика. Интенсив проходят уже семь человек, среди них крупные бизнесмены и статусные госслужащие, чьи фамилии владелец школы Сергей Мельник не раскрывает. Но он рассказал URA.RU, с какими сложностями пришлось столкнуться при запуске бизнеса. «Идея создать собственную школу появилась в 2019 году. В 2021-м открыл компанию „Авиатех“ и с помощью профессионалов начал создавать программу обучения, тогда же появились первые препятствия. В Уральском межрегиональном управлении Росавиации сказали, что мы не являемся учебным центром, поэтому разрабатывать учебную программу не можем. А по закону, чтобы стать таким центром, сначала нужно создать программу», — поделился Мельник. Всего в регистрации центров три этапа: утверждение программы, лицензирование, сертификация. На самолетах проводят авиа-экскурсии над Екатеринбургом Фото предоставлено Сергеем Мельником После неудачных попыток найти общий язык с уральским ведомством команда Мельника решила действовать через Тюменское межрегиональное управление воздушного транспорта, а также направила документы в МТУ Москвы. «В Москве нам отвечали, присылали правки, указывали на все недочеты вплоть до запятых. В августе 2022-го программу утвердили в Москве, но мы дополнительно отправили ее и в Уральское МТУ, оттуда даже ответ не поступил», — рассказал Мельник. Однако недавно выяснилось, что ведомство на Урале еще в 2023-м одобрило программу, не сообщив об этом. В марте 2023-го в законодательство добавились новые федеральные авиационные правила (ФАПы) и команда не успела вовремя получить сертификат, однако все сложилось удачно, и в сентябре утвердили новую программу, а в августе 2024-го школа стала сертифицированной. В школе самолеты с одним двигателем Фото предоставлено Сергеем Мельником «Нам потребовалось три года. На самом деле, это реактивный срок. Некоторые школы в Москве ждут сертификаты с 2016 года», — радуется Мельник. В школе работают 12 человек: руководители и преподаватели. В собственности школы четыре самолета Cessna 172-х и Piper Cherokee: три из Германии, один из Москвы. «Бюджет на открытие — примерно 35 миллионов рублей. Стоимость курса мы увеличили до 1,1 миллиона, чтобы была хотя бы какая-то рентабельность. К нам пришли обучаться олигархи, обеспеченные люди», — делится Мельник. На данный момент подготовку проходят семь человек из тех 30, которые ранее заявлялись в лист ожидания. В школе готовят еще десять различных программ для авиационного персонала. Они затронут обучение по управлению вертолетами, переобучение военных летчиков на гражданских, обучение диспетчеров для авиакомпаний. В будущем Мельник хочет открыть свою авиа-деревню, в которой фанаты авиации смогут жить и летать. В программу обучения входит 40 часов летной подготовки Фото предоставлено Сергеем Мельником Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге открылась частная школа пилотирования, владельцы потратили на нее 35 миллионов рублей. Обучение там стоит 1,1 млн. В курс входят лекции, подготовка на тренажерах и летная практика. Интенсив проходят уже семь человек, среди них крупные бизнесмены и статусные госслужащие, чьи фамилии владелец школы Сергей Мельник не раскрывает. Но он рассказал URA.RU, с какими сложностями пришлось столкнуться при запуске бизнеса. «Идея создать собственную школу появилась в 2019 году. В 2021-м открыл компанию „Авиатех“ и с помощью профессионалов начал создавать программу обучения, тогда же появились первые препятствия. В Уральском межрегиональном управлении Росавиации сказали, что мы не являемся учебным центром, поэтому разрабатывать учебную программу не можем. А по закону, чтобы стать таким центром, сначала нужно создать программу», — поделился Мельник. Всего в регистрации центров три этапа: утверждение программы, лицензирование, сертификация. После неудачных попыток найти общий язык с уральским ведомством команда Мельника решила действовать через Тюменское межрегиональное управление воздушного транспорта, а также направила документы в МТУ Москвы. «В Москве нам отвечали, присылали правки, указывали на все недочеты вплоть до запятых. В августе 2022-го программу утвердили в Москве, но мы дополнительно отправили ее и в Уральское МТУ, оттуда даже ответ не поступил», — рассказал Мельник. Однако недавно выяснилось, что ведомство на Урале еще в 2023-м одобрило программу, не сообщив об этом. В марте 2023-го в законодательство добавились новые федеральные авиационные правила (ФАПы) и команда не успела вовремя получить сертификат, однако все сложилось удачно, и в сентябре утвердили новую программу, а в августе 2024-го школа стала сертифицированной. «Нам потребовалось три года. На самом деле, это реактивный срок. Некоторые школы в Москве ждут сертификаты с 2016 года», — радуется Мельник. В школе работают 12 человек: руководители и преподаватели. В собственности школы четыре самолета Cessna 172-х и Piper Cherokee: три из Германии, один из Москвы. «Бюджет на открытие — примерно 35 миллионов рублей. Стоимость курса мы увеличили до 1,1 миллиона, чтобы была хотя бы какая-то рентабельность. К нам пришли обучаться олигархи, обеспеченные люди», — делится Мельник. На данный момент подготовку проходят семь человек из тех 30, которые ранее заявлялись в лист ожидания. В школе готовят еще десять различных программ для авиационного персонала. Они затронут обучение по управлению вертолетами, переобучение военных летчиков на гражданских, обучение диспетчеров для авиакомпаний. В будущем Мельник хочет открыть свою авиа-деревню, в которой фанаты авиации смогут жить и летать.