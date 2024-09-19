На парковке аэропорта Кольцово введут ограничения

В екатеринбургском аэропорту Кольцово со следующей недели начнут ограничивать работу въездных и выездных групп парковки. Это необходимо для капремонта дорожного покрытия на территории авиагавани, рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Со следующей недели стартуют работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в зонах въезда и выезда. Обращаем внимание пассажиров, что для этого поочередно будут перекрываться отдельные стойки (не более одной в каждом направлении)», — следует из сообщения.
При этом количество машиномест на парковке увеличилось с 560 до 720. Сделано это путем корректировки схемы движения по привокзальной площади.
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