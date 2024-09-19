19 сентября 2024

На парковке аэропорта Кольцово введут ограничения

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Открытие грузового терминала аэропорт Кольцово. Архив 2012. Екатеринбург., парковка, аэропорт кольцово
Стойки на въезд и выезд будут закрывать поочередно Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово со следующей недели начнут ограничивать работу въездных и выездных групп парковки. Это необходимо для капремонта дорожного покрытия на территории авиагавани, рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Со следующей недели стартуют работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в зонах въезда и выезда. Обращаем внимание пассажиров, что для этого поочередно будут перекрываться отдельные стойки (не более одной в каждом направлении)», — следует из сообщения.

При этом количество машиномест на парковке увеличилось с 560 до 720. Сделано это путем корректировки схемы движения по привокзальной площади.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово со следующей недели начнут ограничивать работу въездных и выездных групп парковки. Это необходимо для капремонта дорожного покрытия на территории авиагавани, рассказали в пресс-службе аэропорта. «Со следующей недели стартуют работы по капитальному ремонту дорожного покрытия в зонах въезда и выезда. Обращаем внимание пассажиров, что для этого поочередно будут перекрываться отдельные стойки (не более одной в каждом направлении)», — следует из сообщения. При этом количество машиномест на парковке увеличилось с 560 до 720. Сделано это путем корректировки схемы движения по привокзальной площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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