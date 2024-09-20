Названы самые опасные для екатеринбуржцев болезни, и это не рак

Замминистра Демидов: больше всего екатеринбуржцы страдают от болезней сосудов

20 сентября 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Болезни, связанные с системой кровообращения, стоят на первом месте в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Значительно снижают продолжительность жизни в Екатеринбурге болезни, связанные с системой кровообращения (гипертония, гипертензия, атеросклероз, нарушения в работе сердца), органов дыхания, сахарный диабет и онкология. Топ-заболеваний назвал в ходе коллегии в мэрии замминистра здравоохранения региона Денис Демидов, передает корреспондент URA.RU. «Серьезные заболевания, которые по сути снижают продолжительность жизни, — это в первую очередь, конечно, болезни системы кровообращения (80,6%). На втором месте — это сахарный диабет, который в последнее время просто поднял голову. Мы видим, что количество заболевших становится в разы больше. На третьем месте стоят болезни органов дыхания (4, 51%). На четвертом — злокачественные новообразования (1,1%)», — рассказал Демидов. При этом он подчеркнул, что в городе повысилась выявляемость онкологии на ранней стадии. Процент значительно большой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Значительно снижают продолжительность жизни в Екатеринбурге болезни, связанные с системой кровообращения (гипертония, гипертензия, атеросклероз, нарушения в работе сердца), органов дыхания, сахарный диабет и онкология. Топ-заболеваний назвал в ходе коллегии в мэрии замминистра здравоохранения региона Денис Демидов, передает корреспондент URA.RU. «Серьезные заболевания, которые по сути снижают продолжительность жизни, — это в первую очередь, конечно, болезни системы кровообращения (80,6%). На втором месте — это сахарный диабет, который в последнее время просто поднял голову. Мы видим, что количество заболевших становится в разы больше. На третьем месте стоят болезни органов дыхания (4, 51%). На четвертом — злокачественные новообразования (1,1%)», — рассказал Демидов. При этом он подчеркнул, что в городе повысилась выявляемость онкологии на ранней стадии. Процент значительно большой.