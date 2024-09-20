В США назвали возможную причину первого крушения F-16 на Украине

Американское издание Breaking Defence пишет, что первый потерянный на Украине истребитель F-16 мог быть уничтожен обломками сбитой ракеты. Эта версия рассматривается украинским оборонным сообществом.
«Один вариант развития событий, который рассматривается украинским оборонным сообществом, состоит в том, что F-16 пролетел через облако обломков, появившееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из российских ракет», — сообщает Breaking Defence. По мнению экспертов, эти фрагменты могли нанести повреждения летательному аппарату.
В Хмельницкой области Украины уничтожен американский истребитель F-16. Инцидент произошел на военном аэродроме, о чем стало известно 28 августа. Истребитель F-16 был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса Patriot, который был передан Украине, считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Об этом она заявила на следующий день после инцидента.
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Американское издание Breaking Defence пишет, что первый потерянный на Украине истребитель F-16 мог быть уничтожен обломками сбитой ракеты. Эта версия рассматривается украинским оборонным сообществом. «Один вариант развития событий, который рассматривается украинским оборонным сообществом, состоит в том, что F-16 пролетел через облако обломков, появившееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из российских ракет», — сообщает Breaking Defence. По мнению экспертов, эти фрагменты могли нанести повреждения летательному аппарату. В Хмельницкой области Украины уничтожен американский истребитель F-16. Инцидент произошел на военном аэродроме, о чем стало известно 28 августа. Истребитель F-16 был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса Patriot, который был передан Украине, считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Об этом она заявила на следующий день после инцидента.