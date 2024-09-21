21 сентября 2024
20 сентября 2024

В ХМАО восстанавливают несколько гектаров соснового леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Было высажено пять тысяч сеянцев сосны
Было высажено пять тысяч сеянцев сосны Фото:

В Ханты-Мансийском районе высажено пять тысяч саженцев сосны на площади в 2,3 гектара. О мероприятии по восстановлению леса сообщили в окружном департаменте недропользования.

«В Ханты-Мансийском районе появился новый лес. Сегодня в рамках Всероссийской акции „Сохраним лес“ югорчане высадили пять тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Площадь участка лесовосстановления — 2,3 гектара», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее эта территория использовалась как технологический объект. Теперь потребуется несколько десятилетий, чтобы эти сеянцы превратились в лесной массив. Уточняется, что в течение трех лет специалисты лесного хозяйства будут ухаживать за деревьями, чтобы повысить их приживаемость.

Почти 200 деревьев ранее были спасены от вырубки в городском парке Нижневартовска. Для этого был пересмотрен проект реконструкции теплотрассы. Помимо этого, в парке будет высажено еще около тысячи хвойных деревьев.

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В Ханты-Мансийском районе высажено пять тысяч саженцев сосны на площади в 2,3 гектара. О мероприятии по восстановлению леса сообщили в окружном департаменте недропользования. «В Ханты-Мансийском районе появился новый лес. Сегодня в рамках Всероссийской акции „Сохраним лес“ югорчане высадили пять тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Площадь участка лесовосстановления — 2,3 гектара», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее эта территория использовалась как технологический объект. Теперь потребуется несколько десятилетий, чтобы эти сеянцы превратились в лесной массив. Уточняется, что в течение трех лет специалисты лесного хозяйства будут ухаживать за деревьями, чтобы повысить их приживаемость. Почти 200 деревьев ранее были спасены от вырубки в городском парке Нижневартовска. Для этого был пересмотрен проект реконструкции теплотрассы. Помимо этого, в парке будет высажено еще около тысячи хвойных деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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