В ХМАО восстанавливают несколько гектаров соснового леса

В Ханты-Мансийском районе высажено пять тысяч саженцев сосны на площади в 2,3 гектара. О мероприятии по восстановлению леса сообщили в окружном департаменте недропользования.
«В Ханты-Мансийском районе появился новый лес. Сегодня в рамках Всероссийской акции „Сохраним лес“ югорчане высадили пять тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Площадь участка лесовосстановления — 2,3 гектара», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее эта территория использовалась как технологический объект. Теперь потребуется несколько десятилетий, чтобы эти сеянцы превратились в лесной массив. Уточняется, что в течение трех лет специалисты лесного хозяйства будут ухаживать за деревьями, чтобы повысить их приживаемость.
Почти 200 деревьев ранее были спасены от вырубки в городском парке Нижневартовска. Для этого был пересмотрен проект реконструкции теплотрассы. Помимо этого, в парке будет высажено еще около тысячи хвойных деревьев.
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