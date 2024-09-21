Туман в Калининграде сорвал вылет пассажиров из Челябинска

22 сентября 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Вылет самолета из Челябинска в Калининград задержали на шесть часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолет из Челябинска в Калининград на шесть часов задержался в аэропорту имени Курчатова. Причиной задержки рейса стал сильный туман в Калининграде, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Храброво. «По данным онлайн-табло аэропорта Храброво, самолет из челябинского аэропорта Курчатова должен был приземлиться в 05:05 по местному времени, но этого не произошло. Около шести часов пассажиры ожидали вылета в Челябинске», — сообщает telegram-канал «Вести Южный Урал. Челябинск». В пресс-службе аэропорта Храброво заявили, что погодные условия в Калининграде улучшились и туман рассеялся. В настоящий момент все задержанные утренние рейсы вылетели из Калининграда, а на прилет задерживаются девять рейсов, включая Челябинск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет из Челябинска в Калининград на шесть часов задержался в аэропорту имени Курчатова. Причиной задержки рейса стал сильный туман в Калининграде, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Храброво. «По данным онлайн-табло аэропорта Храброво, самолет из челябинского аэропорта Курчатова должен был приземлиться в 05:05 по местному времени, но этого не произошло. Около шести часов пассажиры ожидали вылета в Челябинске», — сообщает telegram-канал «Вести Южный Урал. Челябинск». В пресс-службе аэропорта Храброво заявили, что погодные условия в Калининграде улучшились и туман рассеялся. В настоящий момент все задержанные утренние рейсы вылетели из Калининграда, а на прилет задерживаются девять рейсов, включая Челябинск.