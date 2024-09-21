21 сентября 2024

Туман в Калининграде сорвал вылет пассажиров из Челябинска

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Вылет самолета из Челябинска в Калининград задержали на шесть часов Фото:

Самолет из Челябинска в Калининград на шесть часов задержался в аэропорту имени Курчатова. Причиной задержки рейса стал сильный туман в Калининграде, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Храброво.

«По данным онлайн-табло аэропорта Храброво, самолет из челябинского аэропорта Курчатова должен был приземлиться в 05:05 по местному времени, но этого не произошло. Около шести часов пассажиры ожидали вылета в Челябинске», — сообщает telegram-канал «Вести Южный Урал. Челябинск».

В пресс-службе аэропорта Храброво заявили, что погодные условия в Калининграде улучшились и туман рассеялся. В настоящий момент все задержанные утренние рейсы вылетели из Калининграда, а на прилет задерживаются девять рейсов, включая Челябинск.

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Самолет из Челябинска в Калининград на шесть часов задержался в аэропорту имени Курчатова. Причиной задержки рейса стал сильный туман в Калининграде, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Храброво. «По данным онлайн-табло аэропорта Храброво, самолет из челябинского аэропорта Курчатова должен был приземлиться в 05:05 по местному времени, но этого не произошло. Около шести часов пассажиры ожидали вылета в Челябинске», — сообщает telegram-канал «Вести Южный Урал. Челябинск». В пресс-службе аэропорта Храброво заявили, что погодные условия в Калининграде улучшились и туман рассеялся. В настоящий момент все задержанные утренние рейсы вылетели из Калининграда, а на прилет задерживаются девять рейсов, включая Челябинск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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