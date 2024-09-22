22 сентября 2024

Песня челябинского шоумена Ярушина прошла отборочный тур премии «Грэмми». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярушин поделился, что от участия в конкурсе престижной премии присутствует азарт
Ярушин поделился, что от участия в конкурсе престижной премии присутствует азарт Фото:

Песня «UNCONFINED» шоумена Стаса Ярушина, родившегося в Челябинске, прошла первый отборочный раунд премии «Грэмми». Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня пришла вот такая официальная „бумажка“ с „Грэмми“. Она является подтверждением того, что моя песня „UNCONFINED“ прошла первый отборочный раунд и двигается дальше. Вот скажу честно, дело не в „Грэмми“, а в азарте», — сообщает Ярушин в своем посте.

Музыкант также выразил сожаление, что народное мнение не учитывается в процессе отбора. Однако заявил об уверенности в поддержке своих фанатов. Во втором отборочном туре песню Ярушина будут оценивать музыкальные академики. Голосование членов академии «Грэмми» начнется 4 октября и продлится до 15 октября.

О номинировании на «Грэмми» шоумен рассказал в шоу юмориста Павла Воли на ТНТ. В своих соцсетях он поделился треком, который будет участвовать в американской музыкальной премии сразу в трех номинациях.

Песня Ярушина будет участвовать в трех номинациях премии "Грэмми"
Песня Ярушина будет участвовать в трех номинациях премии "Грэмми"
Фото:

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Песня «UNCONFINED» шоумена Стаса Ярушина, родившегося в Челябинске, прошла первый отборочный раунд премии «Грэмми». Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня пришла вот такая официальная „бумажка“ с „Грэмми“. Она является подтверждением того, что моя песня „UNCONFINED“ прошла первый отборочный раунд и двигается дальше. Вот скажу честно, дело не в „Грэмми“, а в азарте», — сообщает Ярушин в своем посте. Музыкант также выразил сожаление, что народное мнение не учитывается в процессе отбора. Однако заявил об уверенности в поддержке своих фанатов. Во втором отборочном туре песню Ярушина будут оценивать музыкальные академики. Голосование членов академии «Грэмми» начнется 4 октября и продлится до 15 октября. О номинировании на «Грэмми» шоумен рассказал в шоу юмориста Павла Воли на ТНТ. В своих соцсетях он поделился треком, который будет участвовать в американской музыкальной премии сразу в трех номинациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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