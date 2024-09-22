Песня «UNCONFINED» шоумена Стаса Ярушина, родившегося в Челябинске, прошла первый отборочный раунд премии «Грэмми». Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня пришла вот такая официальная „бумажка“ с „Грэмми“. Она является подтверждением того, что моя песня „UNCONFINED“ прошла первый отборочный раунд и двигается дальше. Вот скажу честно, дело не в „Грэмми“, а в азарте», — сообщает Ярушин в своем посте.
Музыкант также выразил сожаление, что народное мнение не учитывается в процессе отбора. Однако заявил об уверенности в поддержке своих фанатов. Во втором отборочном туре песню Ярушина будут оценивать музыкальные академики. Голосование членов академии «Грэмми» начнется 4 октября и продлится до 15 октября.
О номинировании на «Грэмми» шоумен рассказал в шоу юмориста Павла Воли на ТНТ. В своих соцсетях он поделился треком, который будет участвовать в американской музыкальной премии сразу в трех номинациях.
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