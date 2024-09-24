В Златоусте ДОСААФ оставили без транспорта из-за долгов по налогам за три года

Автошкола в Златоусте осталась без автобуса из-за долгов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) налоговики оставили школу ДОСААФ без транспорта в связи с трехгодичной задолженностью. Как следует из материалов арбитражного суда, долг сложился из налогов, взносов и пени.

«Заявленные требования удовлетворить. Обратить взыскание на заложенное имущество образовательного учреждения „Златоустовская объединенная техническая школа ДОСААФ“», — отмечено в решении суда, которым располагает URA.RU.

В присутствии начальника Владимира Тикина у школы изъяли автобус «ЛАЗ» стоимостью 150 тысяч рублей. Однако задолженность накопилась в несколько раз выше. В мае 2023 года налоговики направили требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа на сумму 3,4 млн рублей. Долги сложились за ряд лет. Организация недоплатила налог по упрощенной системе налогообложения за 2021 год, пенсионные взносы за 2021 и 2022 годы, соцвзносы, подоходный налог за 2023 год.

На имущество наложен арест. Постановление в марте санкционировала врио прокурора Челябинска Марина Жутаева. Транспорт налоговики взяли в залог, однако долг полностью погашен не был. По состоянию на 11 июля задолженность составила 1,983 млн рублей, включая пеню в сумме 714,5 тысячи рублей.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.