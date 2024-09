Челябинца наказали за торговлю контрафактными кроссовками New Balance

25 сентября 2024

Бизнесмен Давлатшо Сафарбеков торговал контрафактной обувью Фото: Размик Закарян © URA.RU Бизнесмена Давлатшо Сафарбекова в Челябинске арбитражный суд наказал за торговлю контрафактными кроссовками New Balance. Как следует из материалов дела, компенсация оказалась ниже в шесть раз, чем требовал истец. «Иск удовлетворить частично. Взыскать с предпринимателя Давлатшо Сафарбекова в пользу New Balance Athletics inc компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере десяти тысяч рублей», — отмечено в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU. При этом истец требовал выплаты шестидесяти тысяч рублей. Определяя сумму компенсации, суд исходил из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения. Суд касался нарушения исключительных прав на два товарных знака. Одни связан со спортивными одеждой, обувью и сумками. Второй также распространяется на головные уборы. На счету Сафарбекова имеется процесс, в котором рассматривалась аналогичная ситуация. Торговля контрафактными кроссовками той же марки предметом рассмотрения арбитражного суда в первый раз становилась в 2022 году. Тогда в феврале товар из магазина «Обувь» на улице Кирова был изъят и отдан для уничтожения или переработки. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к производителю обуви, но ответа к моменту публикации не получило. Контактов бизнесмена в открытых данных обнаружить не удалось.

