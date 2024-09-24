24 сентября 2024

Челябинца наказали за торговлю контрафактными кроссовками New Balance

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Lamoda Sport в тц Гринвич. Екатеринбург, кроссовки, спортивный магазин, lamoda sport
Бизнесмен Давлатшо Сафарбеков торговал контрафактной обувью Фото:

Бизнесмена Давлатшо Сафарбекова в Челябинске арбитражный суд наказал за торговлю контрафактными кроссовками New Balance. Как следует из материалов дела, компенсация оказалась ниже в шесть раз, чем требовал истец.

«Иск удовлетворить частично. Взыскать с предпринимателя Давлатшо Сафарбекова в пользу New Balance Athletics inc компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере десяти тысяч рублей», — отмечено в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU.

При этом истец требовал выплаты шестидесяти тысяч рублей. Определяя сумму компенсации, суд исходил из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд касался нарушения исключительных прав на два товарных знака. Одни связан со спортивными одеждой, обувью и сумками. Второй также распространяется на головные уборы.

На счету Сафарбекова имеется процесс, в котором рассматривалась аналогичная ситуация. Торговля контрафактными кроссовками той же марки предметом рассмотрения арбитражного суда в первый раз становилась в 2022 году. Тогда в феврале товар из магазина «Обувь» на улице Кирова был изъят и отдан для уничтожения или переработки.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к производителю обуви, но ответа к моменту публикации не получило. Контактов бизнесмена в открытых данных обнаружить не удалось.

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Бизнесмена Давлатшо Сафарбекова в Челябинске арбитражный суд наказал за торговлю контрафактными кроссовками New Balance. Как следует из материалов дела, компенсация оказалась ниже в шесть раз, чем требовал истец. «Иск удовлетворить частично. Взыскать с предпринимателя Давлатшо Сафарбекова в пользу New Balance Athletics inc компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере десяти тысяч рублей», — отмечено в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU. При этом истец требовал выплаты шестидесяти тысяч рублей. Определяя сумму компенсации, суд исходил из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения. Суд касался нарушения исключительных прав на два товарных знака. Одни связан со спортивными одеждой, обувью и сумками. Второй также распространяется на головные уборы. На счету Сафарбекова имеется процесс, в котором рассматривалась аналогичная ситуация. Торговля контрафактными кроссовками той же марки предметом рассмотрения арбитражного суда в первый раз становилась в 2022 году. Тогда в феврале товар из магазина «Обувь» на улице Кирова был изъят и отдан для уничтожения или переработки. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к производителю обуви, но ответа к моменту публикации не получило. Контактов бизнесмена в открытых данных обнаружить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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