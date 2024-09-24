Челябинцы стали больше гадать и колдовать

Жители Челябинской области в 2024 году стали больше гадать и заниматься колдовством. Как 24 сентября URA.RU рассказали в пресс-службе компании Yota, интернет-трафик на эзотерические сайты вырос на треть.
«Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло в регионе на 19 % по сравнению с 2023 годом. Прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 32 %», — заявили в офисе оператора.
Увеличилось и общее время, которое жители региона проводят на эзотерических порталах. Рост составил 13 %. Аналитики проанализировали обезличенные данные за восемь месяцев года. Данные компании подтвердили в «МегаФоне». По сведениям компании, за восемь месяцев трафик вырос на 24 %.
Больше всего поднялся интерес к нумерологии. Количество сайтов данной тематики возросло на 52 %, а потребляемый ими трафик — в два раза. При этом в лидерах остались ресурсы о магии и гаданиях. Их посещали 43 % пользователей сегмента.
Чаще к колдунам обращались челябинки. Они обеспечили две трети трафика. По стране больше всего эзотерикой интересовались люди в возрасте 26-45 лет (57 % пользователей, 56 % трафика). Но самыми активными стали посетители старше 46 лет (плюс 32 % пользователей) и подростки 14-20 лет (увеличение на 27 % пользователей). Чаще всего россияне посещали магические сайты в январе. Всплеск посещаемости фиксировали в апреле и мае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!