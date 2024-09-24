24 сентября 2024

Пермяки стали чаще интересоваться гаданиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Гадалка и ее карты. Екатеринбург, карты, гадание, будущее, магия, астрал
Интерес пермяков к гаданиям вырос на треть Фото:

Жители Пермского края стали на 30% чаще посещать сайты и ресурсы, посвященные эзотерическим практикам. Больше всего пермяков интересует нумерология. Данные своего исследования URA.RU предоставили аналитики Yota.

«За восемь месяцев текущего года пермяки на 30% чаще, чем за аналогичный период 2023 года стали переходить на сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии. Интерес пермяков к нумерологии вырос в 2,4 раза», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что женщины чаще интересуются гаданиями, нежели мужчины. Более 50% интересующихся эзотерикой находятся в возрасте от 26 до 45 лет.

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Жители Пермского края стали на 30% чаще посещать сайты и ресурсы, посвященные эзотерическим практикам. Больше всего пермяков интересует нумерология. Данные своего исследования URA.RU предоставили аналитики Yota. «За восемь месяцев текущего года пермяки на 30% чаще, чем за аналогичный период 2023 года стали переходить на сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии. Интерес пермяков к нумерологии вырос в 2,4 раза», — говорится в результатах исследования. Отмечается, что женщины чаще интересуются гаданиями, нежели мужчины. Более 50% интересующихся эзотерикой находятся в возрасте от 26 до 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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