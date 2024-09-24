Пермяки стали чаще интересоваться гаданиями

25 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Интерес пермяков к гаданиям вырос на треть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского края стали на 30% чаще посещать сайты и ресурсы, посвященные эзотерическим практикам. Больше всего пермяков интересует нумерология. Данные своего исследования URA.RU предоставили аналитики Yota. «За восемь месяцев текущего года пермяки на 30% чаще, чем за аналогичный период 2023 года стали переходить на сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии. Интерес пермяков к нумерологии вырос в 2,4 раза», — говорится в результатах исследования. Отмечается, что женщины чаще интересуются гаданиями, нежели мужчины. Более 50% интересующихся эзотерикой находятся в возрасте от 26 до 45 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского края стали на 30% чаще посещать сайты и ресурсы, посвященные эзотерическим практикам. Больше всего пермяков интересует нумерология. Данные своего исследования URA.RU предоставили аналитики Yota. «За восемь месяцев текущего года пермяки на 30% чаще, чем за аналогичный период 2023 года стали переходить на сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии. Интерес пермяков к нумерологии вырос в 2,4 раза», — говорится в результатах исследования. Отмечается, что женщины чаще интересуются гаданиями, нежели мужчины. Более 50% интересующихся эзотерикой находятся в возрасте от 26 до 45 лет.