Пермяки стали чаще интересоваться гаданиями

Интерес пермяков к гаданиям вырос на треть
Жители Пермского края стали на 30% чаще посещать сайты и ресурсы, посвященные эзотерическим практикам. Больше всего пермяков интересует нумерология. Данные своего исследования URA.RU предоставили аналитики Yota.
«За восемь месяцев текущего года пермяки на 30% чаще, чем за аналогичный период 2023 года стали переходить на сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии. Интерес пермяков к нумерологии вырос в 2,4 раза», — говорится в результатах исследования.
Отмечается, что женщины чаще интересуются гаданиями, нежели мужчины. Более 50% интересующихся эзотерикой находятся в возрасте от 26 до 45 лет.
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