В аэропорту Челябинска прилетевшим бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат. Видео

25 сентября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Повестки экс-мигрантам вручили прямо в аэропорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прибывшим из-за границы бывшим мигрантами, получившим российское гражданство, повестки в военкомат вручили прямо в аэропорту в ходе совместного рейда силовиков. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе полицейского главка. «Проверено более 300 граждан, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности. Представители военного комиссариата вручили повестки для явки в военкоматы шести лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что в ходе рейда все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. В текущем году возбуждено уже 988 уголовных дел в сфере миграции, пресечено 10 тысяч административных правонарушений, 1400 незаконно находящихся иностранных граждан высланы из страны, свыше полутора тысяч натурализованных граждан поставлены на воинский учет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прибывшим из-за границы бывшим мигрантами, получившим российское гражданство, повестки в военкомат вручили прямо в аэропорту в ходе совместного рейда силовиков. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе полицейского главка. «Проверено более 300 граждан, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности. Представители военного комиссариата вручили повестки для явки в военкоматы шести лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что в ходе рейда все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. В текущем году возбуждено уже 988 уголовных дел в сфере миграции, пресечено 10 тысяч административных правонарушений, 1400 незаконно находящихся иностранных граждан высланы из страны, свыше полутора тысяч натурализованных граждан поставлены на воинский учет.