24 сентября 2024

В аэропорту Челябинска прилетевшим бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Повестки экс-мигрантам вручили прямо в аэропорту Фото:

Прибывшим из-за границы бывшим мигрантами, получившим российское гражданство, повестки в военкомат вручили прямо в аэропорту в ходе совместного рейда силовиков. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«Проверено более 300 граждан, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности. Представители военного комиссариата вручили повестки для явки в военкоматы шести лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе добавили, что в ходе рейда все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. В текущем году возбуждено уже 988 уголовных дел в сфере миграции, пресечено 10 тысяч административных правонарушений, 1400 незаконно находящихся иностранных граждан высланы из страны, свыше полутора тысяч натурализованных граждан поставлены на воинский учет.

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Прибывшим из-за границы бывшим мигрантами, получившим российское гражданство, повестки в военкомат вручили прямо в аэропорту в ходе совместного рейда силовиков. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе полицейского главка. «Проверено более 300 граждан, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности. Представители военного комиссариата вручили повестки для явки в военкоматы шести лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что в ходе рейда все иностранные граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. В текущем году возбуждено уже 988 уголовных дел в сфере миграции, пресечено 10 тысяч административных правонарушений, 1400 незаконно находящихся иностранных граждан высланы из страны, свыше полутора тысяч натурализованных граждан поставлены на воинский учет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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