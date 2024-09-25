Челябинка отобрала бренд известной клиники у экс-супруга по фальшивому документу

Арбитражный суд Свердловской области бренд клиник оставил за его основателем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесвумен Оксана Кузина с сестрой Натальей Алюшкиной в Челябинске отобрала бренд клиники «Доктор Ост» у экс-супруга Евгения Новгородова по фальшивому документу. Как следует из документов Арбитражного суда Свердловской области, договор о передаче знака признан ничтожным.

«Признать недействительным договор об отчуждении исключительного права на товарный знак между ООО «Центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ»» и ООО «Центр лечения позвоночника и суставов «Екатеринбург «Доктор ОСТ»». Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в решении суда.

Договор был заключен в ноябре 2020 года. Якобы передавшей бренд челябинской компанией владеет Новгородов. В другой у него треть, остальное поровну — за Кузиной и Алюшкиной. Они и составляли договор, рассказал URA.RU Новгородов. В решении приводятся результаты проведенной экспертизы, утверждающей, что подпись бизнесмена поддельная, печать его фирмы — тоже. При составлении получилась путаница, и за компанию-получателя бренда печать поставила третья фирма со схожим названием. Оттиски находятся под контролем Кузиной, возглавляющей клинику в Екатеринбурге.

Бизнес-конфликт имеет семейную составляющую. По словам Новгородова, история началась в 2008 году, когда медики-сестры решили создать частную клинику «Формула здоровья». Деньги на нее взаймы взял Новгородов. Средства через полтора года вернулись, но без обещанных процентов 200 тысяч в месяц. Деньги супруг планировал тратить на оплату кредита.

В 2013 году предприниматель решил открыть свою клинику, заработавшую в Екатеринбурге под вывеской Центра лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Через год филиал появился в Магнитогорске, следом — в других городах. Первую клинику под натиском Алюшкиной пришлось закрыть, остались только филиалы с тремя учредителями в каждом. К 2017 году Новгородов вложил в бизнес 24 млн рублей. Прибыль делили, а проценты платил, как утверждает Новгородов, только он.

«Алюшкина заявляла, что денег с сестрой не брали, и мне надо рассчитываться самому. Еще и стали угрожать», — заявил URA.RU собеседник.

Клиники под товарным знаком продолжили открываться на Урале и в Сибири. Женщины регистрировали их на свое имя, даже «Формулу здоровья» переименовали в «Доктор Ост». Семья рассыпалась. Деньги, как учредителю, ему выплачивали нерегулярно. Транши использовались в качестве средства шантажа: требовали отдать бренд под угрозой приостановки платежей. Опасаясь угроз, торговую марку Новгородов завещал кредиторам, помогавшим деньгами на развитие сети клиник.

В судах слушается несколько дел. Сестры смогли изъять в свою пользу оборудование на девять млн рублей и доказать неосновательное обогащение в сумме 7,8 млн рублей. Это деньги, полученные как платежи учредителю. Вышестоящие инстанции решения нижестоящих судов отменили.

«В январе 2023 года УМВД Челябинска вынесло постановление о назначении экспертизы по оценке стоимости товарного знака. Согласно выводам эксперта, рыночная стоимость товарного знака „Доктор Ост“ по состоянию на сегодняшний день составила 106 миллионов 893 тысячи рублей», — рассказал URA.RU юрист Сергей Гаврюшкин.

За нарушенное право использования сумму, по оценке Гаврюшкина, можно взыскать в двойном размере. Причем отдельно по каждому филиалу. Без Новгородова открыли восемь клиник. Спор ведется из-за них. Сумму претензий бизнесмен снизил. Предприниматель добивается в суде взыскания с партнеров 226 млн рублей.

При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Кузиной, но безрезультатно. В ответ на телефонный звонок сбросила вызов, сославшись на занятость. На СМС не ответила. Алюшкина обещала перезвонить, когда рядом будет юрист.