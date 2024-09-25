Обвиняемый по делу о взятках в военкомате Нижневартовска (ХМАО) экс-председатель военно-врачебной комиссии Сергей Царегородцев собрался на СВО. По данным источника URA.RU, он подал прошение на заключение контракта с Минобороны.
«Царегородцев собрался на СВО. Он подал прошение и хочет заключить контракт, но документ пока находится на рассмотрении в военкомате, окончательного решения по нему пока нет», — отмечает инсайдер.
Врач и еще порядка 30 подозреваемых проходят по делу о торговле военными билетами в нижневартовском и окружном комиссариатах. Дело передано в суд, врач находится под домашним арестом. Свою вину он не признал.
Подтвердить информацию на момент публикации не удалось. Комментарий представителя Царегородцева ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что дело о коррупции в военкомате Нижневартовска передано в суд. На момент публикации известно о сумме взяток в размере 10,2 миллиона рублей.
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