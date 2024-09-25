Фигурант дела о взятках в военкомате ХМАО собрался на СВО. Инсайд

Врач, обвиняемый во взятках в военкомате Нижневартовска, уходит на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-председатель ВВК Нижневартовска Сергей Царегородцев, обвиняемый в получении взяток, собирается на фронт
Экс-председатель ВВК Нижневартовска Сергей Царегородцев, обвиняемый в получении взяток, собирается на фронт Фото:

Обвиняемый по делу о взятках в военкомате Нижневартовска (ХМАО) экс-председатель военно-врачебной комиссии Сергей Царегородцев собрался на СВО. По данным источника URA.RU, он подал прошение на заключение контракта с Минобороны.

«Царегородцев собрался на СВО. Он подал прошение и хочет заключить контракт, но документ пока находится на рассмотрении в военкомате, окончательного решения по нему пока нет», — отмечает инсайдер.

Врач и еще порядка 30 подозреваемых проходят по делу о торговле военными билетами в нижневартовском и окружном комиссариатах. Дело передано в суд, врач находится под домашним арестом. Свою вину он не признал.

Подтвердить информацию на момент публикации не удалось. Комментарий представителя Царегородцева ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что дело о коррупции в военкомате Нижневартовска передано в суд. На момент публикации известно о сумме взяток в размере 10,2 миллиона рублей.

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Обвиняемый по делу о взятках в военкомате Нижневартовска (ХМАО) экс-председатель военно-врачебной комиссии Сергей Царегородцев собрался на СВО. По данным источника URA.RU, он подал прошение на заключение контракта с Минобороны. «Царегородцев собрался на СВО. Он подал прошение и хочет заключить контракт, но документ пока находится на рассмотрении в военкомате, окончательного решения по нему пока нет», — отмечает инсайдер. Врач и еще порядка 30 подозреваемых проходят по делу о торговле военными билетами в нижневартовском и окружном комиссариатах. Дело передано в суд, врач находится под домашним арестом. Свою вину он не признал. Подтвердить информацию на момент публикации не удалось. Комментарий представителя Царегородцева ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что дело о коррупции в военкомате Нижневартовска передано в суд. На момент публикации известно о сумме взяток в размере 10,2 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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