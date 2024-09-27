Россиянка победила на конкурсе «Миссис Европа-2024»

Жительница Казани Динара Саляхова стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2024», который прошел в Болгарии. Помимо этого она выиграла две дополнительные номинации.
«Профессиональная спортсменка из Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты „Миссис Европа — 2024“. Финал конкурса завершился в Болгарии», — сообщили организаторы агентству ТАСС.
По словам Саляховой, для нее было большой честью представлять Россию на международном уровне. Она добавила, что будет очень рада вернуться домой с победой. Кроме того, Динара Саляхова удостоилась наград в двух дополнительных номинациях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».
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