27 сентября 2024

Россиянка победила на конкурсе «Миссис Европа-2024»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саляхова также выиграла номинации "Лучший национальный костюм" и "Выбор спонсора конкурса" (архивное фото)
Саляхова также выиграла номинации "Лучший национальный костюм" и "Выбор спонсора конкурса" (архивное фото) Фото:

Жительница Казани Динара Саляхова стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2024», который прошел в Болгарии. Помимо этого она выиграла две дополнительные номинации.

«Профессиональная спортсменка из Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты „Миссис Европа — 2024“. Финал конкурса завершился в Болгарии», — сообщили организаторы агентству ТАСС.

По словам Саляховой, для нее было большой честью представлять Россию на международном уровне. Она добавила, что будет очень рада вернуться домой с победой. Кроме того, Динара Саляхова удостоилась наград в двух дополнительных номинациях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

Ранее URA.RU писало о том, какие стюардессы прошли в полуфинал конкурса самых красивых бортпроводниц России. В 1/2 финала прошли 75 участниц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Казани Динара Саляхова стала победительницей международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2024», который прошел в Болгарии. Помимо этого она выиграла две дополнительные номинации. «Профессиональная спортсменка из Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты „Миссис Европа — 2024“. Финал конкурса завершился в Болгарии», — сообщили организаторы агентству ТАСС. По словам Саляховой, для нее было большой честью представлять Россию на международном уровне. Она добавила, что будет очень рада вернуться домой с победой. Кроме того, Динара Саляхова удостоилась наград в двух дополнительных номинациях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса». Ранее URA.RU писало о том, какие стюардессы прошли в полуфинал конкурса самых красивых бортпроводниц России. В 1/2 финала прошли 75 участниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...