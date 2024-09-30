В Челябинске квадробика стала популярнее хоббихорсинга

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Популярность товаров для квадробики выросла на 81%
Популярность товаров для квадробики выросла на 81% Фото:

Занятия квадробикой обходят хоббихорсинг по популярности среди молодежи Челябинска. Как сообщили URA.RU 30 сентября в пресс-службе сервиса «Авито», продажи атрибутов для квадробики значительно возросли летом 2024 года.

«Продажи атрибутов квадроберов на летом 2024 года выросли в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе с тем, продажи товаров для хоббихорсеров за год упали на 81%, хотя в мае был отмечен всплеск интереса, продажи выросли на 21% год к году», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщают аналитики сервиса, квадробика, сочетающая спорт и перевоплощение в животных, привлекает детей и подростков активностью и возможностью развития физической формы. Средняя стоимость масок для квадробики на составляет 1100 рублей, а хвостов — 600 рублей. Полные наборы для занятий продаются по цене от 990 до 1 800 рублей. Также необычное спортивное направление открыло новую нишу товаров ручной работы. Цена масок «под заказ» может достигать шести тысяч рублей, заявили в «Авито».

Летом 2024 года средняя стоимость уздечки и поводья для хоббихорсинга составила 2 000 рублей. Головы лошадей на палке предлагаются по различным ценам — модели начального уровня обходятся в 1 600 рублей, в то время как более реалистичные версии могут стоить до 22 000 рублей.

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Занятия квадробикой обходят хоббихорсинг по популярности среди молодежи Челябинска. Как сообщили URA.RU 30 сентября в пресс-службе сервиса «Авито», продажи атрибутов для квадробики значительно возросли летом 2024 года. «Продажи атрибутов квадроберов на летом 2024 года выросли в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе с тем, продажи товаров для хоббихорсеров за год упали на 81%, хотя в мае был отмечен всплеск интереса, продажи выросли на 21% год к году», — сообщили в пресс-службе. Как сообщают аналитики сервиса, квадробика, сочетающая спорт и перевоплощение в животных, привлекает детей и подростков активностью и возможностью развития физической формы. Средняя стоимость масок для квадробики на составляет 1100 рублей, а хвостов — 600 рублей. Полные наборы для занятий продаются по цене от 990 до 1 800 рублей. Также необычное спортивное направление открыло новую нишу товаров ручной работы. Цена масок «под заказ» может достигать шести тысяч рублей, заявили в «Авито». Летом 2024 года средняя стоимость уздечки и поводья для хоббихорсинга составила 2 000 рублей. Головы лошадей на палке предлагаются по различным ценам — модели начального уровня обходятся в 1 600 рублей, в то время как более реалистичные версии могут стоить до 22 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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