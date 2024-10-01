На стройках Екатеринбурга возник переизбыток рабочих

В Екатеринбурге выпускников рабочих специальностей больше, чем вакансий для них

01 октября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

В сфере строительства самой популярной стала профессия электрогазосварщика Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Строительная выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге В Екатеринбурге количество выпускников колледжей по некоторым рабочим специальностям превышает количество вакансий. Об этом URA.RU рассказала Вера Лихачева, руководитель центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области. «Выпускников больше, чем работодатели предоставляют вакансий. Например, по специальности «Техника и технологии строительства» работодатели опубликовали 1119 вакансий, в то время как в работе нуждались 1330 выпускников колледжей. В сфере электро- и теплоэнергетики 1360 кандидатов могли рассчитывать лишь на 286 свободных вакансий, соответственно, появляется вопрос: мы либо неправильно считаем, либо ситуация действительно такая, — заявила Лихачева. Она также поделилась, что среди тех, кому удалось найти работу, наиболее популярной в строительной отрасли стала профессия электрогазосварщика. Профессия слесаря-сантехника оказалась на втором месте, а стропальщики заняли третье место в топе самых популярных. По словам эксперта, в строительную сферу устроились 38%, а на предприятия оборонно-промышленного комплекса — 25%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге количество выпускников колледжей по некоторым рабочим специальностям превышает количество вакансий. Об этом URA.RU рассказала Вера Лихачева, руководитель центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области. «Выпускников больше, чем работодатели предоставляют вакансий. Например, по специальности «Техника и технологии строительства» работодатели опубликовали 1119 вакансий, в то время как в работе нуждались 1330 выпускников колледжей. В сфере электро- и теплоэнергетики 1360 кандидатов могли рассчитывать лишь на 286 свободных вакансий, соответственно, появляется вопрос: мы либо неправильно считаем, либо ситуация действительно такая, — заявила Лихачева. Она также поделилась, что среди тех, кому удалось найти работу, наиболее популярной в строительной отрасли стала профессия электрогазосварщика. Профессия слесаря-сантехника оказалась на втором месте, а стропальщики заняли третье место в топе самых популярных. По словам эксперта, в строительную сферу устроились 38%, а на предприятия оборонно-промышленного комплекса — 25%.