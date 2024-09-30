VIP-поселок у Шарташа, торговый город, новая жд-дорога: застройщики раскрыли планы на Екатеринбург. Фото

В Екатеринбурге на берегу Шарташа построят VIP-деревню

01 октября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Проект ЖК, который появится возле Верх-Исетского пруда Фото: Размик Закарян, URA.RU В Екатеринбурге построят закрытый поселок из 48 домов на Шарташе, город в городе «Сима-град» и «восьмую сталинскую высотку». Эти и другие новые проекты, технологические решения представили компании на XI Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. Корреспондент URA.RU осмотрел все выставочные стенды и рассказывает о самых интересных. Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса «Золотой камень» построят на берегу озера Шарташ. Из 48 участков на данный момент для покупки доступно только 15, остальные уже проданы. Домики выполнены в европейском стиле, для детей будут доступны разные спортивные и игровые площадки. Коттеджный поселок «Золотой камень» появится на берегу Шарташа Фото: Елизавета Миргазова, URA.RU Рядом с поселком Патруши Сысертского городского округа компания «Сима-Ленд» построит «Сима-Град». На территории появится распределительный центр, несколько сооружений для производства товаров, новая штаб-квартира и жилые дома для сотрудников компании. В городе построят детские сады, школы, больницы и магазины. Возле Верх-Исетского пруда появится жилой комплекс Riverside от казанского застройщика «Унистрой». Набережную благоустроят на берегу водоема, а первую очередь планируют сдавать в 2025 году. ЖК, по словам застройщика, будет отличаться особенным пышным озеленением. Рядом со станцией метро «Чкаловская» появится «Восьмая сталинская высотка» комфорт-плюс класса от застройщика Prospect Group. Архитекторы вдохновлялись сталинским ампиром и конструктивизмом. Проект планируют сдать в середине 2025-го. Техно-парк, железную дорогу и район на 80 тысяч человек построят в Новокольцовском. «Линия железнодорожных путей пройдет до „Сима-Ленда“, а оттуда до „Кольцово“, соединяясь с городским маршрутом поездов», — рассказала Анна Хорькова, представитель застройщика «Синара-Девелопмент». Суммарно на территории Новокольцовского будет застроен один миллион квадратных метров жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге построят закрытый поселок из 48 домов на Шарташе, город в городе «Сима-град» и «восьмую сталинскую высотку». Эти и другие новые проекты, технологические решения представили компании на XI Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. Корреспондент URA.RU осмотрел все выставочные стенды и рассказывает о самых интересных. Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса «Золотой камень» построят на берегу озера Шарташ. Из 48 участков на данный момент для покупки доступно только 15, остальные уже проданы. Домики выполнены в европейском стиле, для детей будут доступны разные спортивные и игровые площадки. Рядом с поселком Патруши Сысертского городского округа компания «Сима-Ленд» построит «Сима-Град». На территории появится распределительный центр, несколько сооружений для производства товаров, новая штаб-квартира и жилые дома для сотрудников компании. В городе построят детские сады, школы, больницы и магазины. Возле Верх-Исетского пруда появится жилой комплекс Riverside от казанского застройщика «Унистрой». Набережную благоустроят на берегу водоема, а первую очередь планируют сдавать в 2025 году. ЖК, по словам застройщика, будет отличаться особенным пышным озеленением. Рядом со станцией метро «Чкаловская» появится «Восьмая сталинская высотка» комфорт-плюс класса от застройщика Prospect Group. Архитекторы вдохновлялись сталинским ампиром и конструктивизмом. Проект планируют сдать в середине 2025-го. Техно-парк, железную дорогу и район на 80 тысяч человек построят в Новокольцовском. «Линия железнодорожных путей пройдет до „Сима-Ленда“, а оттуда до „Кольцово“, соединяясь с городским маршрутом поездов», — рассказала Анна Хорькова, представитель застройщика «Синара-Девелопмент». Суммарно на территории Новокольцовского будет застроен один миллион квадратных метров жилья.