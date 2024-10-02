02 октября 2024

Цены на газ взлетели на заправках Екатеринбурга. Инфографика

В Екатеринбурге подорожал пропан
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, газ, пропан, газовый баллон
На некоторых заправках пропан стоит 31,90 рублей Фото:

На нескольких газозаправочных станциях в Екатеринбурге резко подорожал пропан. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU.

Наибольшее повышение цены (+3,23%) зафиксировано на заправках «Экогаз»: там пропан неделю назад стоил 30,9 рубля за литр, теперь заправиться им можно уже за 31,9 рубля. На некоторых заправках GGROUP пропан подорожал с 30,99 рубля до 31,49 рубля (+1,61%).

Колебания цен в течение недели происходили и на заправках «Газэкс»: 25 сентября стоимость газа составляла 30,9 рубля. Через несколько дней цена поднялась до 31,9 рубля, однако к 2 октября вновь снизилась до 30,9 рубля. На станциях «Газтэк» изменений цен в указанный период не наблюдалось.

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На нескольких газозаправочных станциях в Екатеринбурге резко подорожал пропан. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. Наибольшее повышение цены (+3,23%) зафиксировано на заправках «Экогаз»: там пропан неделю назад стоил 30,9 рубля за литр, теперь заправиться им можно уже за 31,9 рубля. На некоторых заправках GGROUP пропан подорожал с 30,99 рубля до 31,49 рубля (+1,61%). Колебания цен в течение недели происходили и на заправках «Газэкс»: 25 сентября стоимость газа составляла 30,9 рубля. Через несколько дней цена поднялась до 31,9 рубля, однако к 2 октября вновь снизилась до 30,9 рубля. На станциях «Газтэк» изменений цен в указанный период не наблюдалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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