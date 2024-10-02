Экономика Цены на газ взлетели на заправках Екатеринбурга. Инфографика В Екатеринбурге подорожал пропан 03 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 + На некоторых заправках пропан стоит 31,90 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU На нескольких газозаправочных станциях в Екатеринбурге резко подорожал пропан. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. Наибольшее повышение цены (+3,23%) зафиксировано на заправках «Экогаз»: там пропан неделю назад стоил 30,9 рубля за литр, теперь заправиться им можно уже за 31,9 рубля. На некоторых заправках GGROUP пропан подорожал с 30,99 рубля до 31,49 рубля (+1,61%). Колебания цен в течение недели происходили и на заправках «Газэкс»: 25 сентября стоимость газа составляла 30,9 рубля. Через несколько дней цена поднялась до 31,9 рубля, однако к 2 октября вновь снизилась до 30,9 рубля. На станциях «Газтэк» изменений цен в указанный период не наблюдалось. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На нескольких газозаправочных станциях в Екатеринбурге резко подорожал пропан. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. Наибольшее повышение цены (+3,23%) зафиксировано на заправках «Экогаз»: там пропан неделю назад стоил 30,9 рубля за литр, теперь заправиться им можно уже за 31,9 рубля. На некоторых заправках GGROUP пропан подорожал с 30,99 рубля до 31,49 рубля (+1,61%). Колебания цен в течение недели происходили и на заправках «Газэкс»: 25 сентября стоимость газа составляла 30,9 рубля. Через несколько дней цена поднялась до 31,9 рубля, однако к 2 октября вновь снизилась до 30,9 рубля. На станциях «Газтэк» изменений цен в указанный период не наблюдалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям