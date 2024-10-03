Елена Кондрашина вырастила за лето в Лангепасе гигантскую тыкву весом в 44 килограммов и огромные арбузы — самый большой вытянул на 13 килограммов. В следующем сезоне югорчанка планирует вырастить виноград в северных условиях. Об этом URA.RU рассказала сама Кондрашина.
«Тыквы — это мой спортивный интерес. Самая большая в этом году выросла до 44 килограммов, ее называли Фрося. Выращиванием крупных тыкв увлекаюсь уже второй год. Делаю на улице теплую грядку, в течение сезона удобряю. Фрося выросла до таких размеров примерно за полтора месяца», — поделилась Кондрашина в беседе с URA.RU.
Кроме тыкв, югорчанка также выращивает и арбузы. Самый крупный из них достиг в весе 13 килограммов. «В этом году решила попробовать привить арбузы: так они становятся более устойчивыми к холодам и болезням. Непривитые арбузы начали созревать в конце июля, были и по восемь, и по девять килограммов. А привитый арбуз начал расти только в августе. В середине сентября мы его уже сняли — вес арбуза удивил, целых 13 килограммов!», — рассказала дачница.
В следующем сезоне Кондрашина поставила себе цель вырастить виноград. Дачница планирует изучить технологию посадки этой культуры и подобрать сорт, подходящий для климатических условий в ХМАО.
Ранее URA.RU рассказывало про другую жительницу ХМАО Наталью Горелик, которая также вырастила в Югорске тыквы весом по 30 килограммов. Теперь она намерена побить собственный рекорд и заявиться на конкурс дачников со стокилограммовой тыквой.
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