В Челябинске водитель сбил столб, который упал на пешехода

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
В ДТП пострадал пешеход Фото:

В Челябинске 4 октября водитель автомобиля сбил столб, который упал на голову пешеходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГАИ.

«Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня, 4 октября года в 14:22 часов, в Челябинске, вблизи дома 185а по улице Труда. Двое водителей иномарок совершили столкновение между собой, затем один из автомобилей врезался в опору дорожного знака и железную опору светофора, впоследствии чего железная опора совершила падение на пешехода», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, ДТП совершили водитель Ford EcoSport, женщина 1966 года рождения, и водитель Chery Tiggo, мужчина 1996 года рождения, совершили между собой столкновение. В результате телесные повреждения получили водитель автомобиля Форд и пешеход.

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В Челябинске 4 октября водитель автомобиля сбил столб, который упал на голову пешеходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГАИ. «Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня, 4 октября года в 14:22 часов, в Челябинске, вблизи дома 185а по улице Труда. Двое водителей иномарок совершили столкновение между собой, затем один из автомобилей врезался в опору дорожного знака и железную опору светофора, впоследствии чего железная опора совершила падение на пешехода», — сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, ДТП совершили водитель Ford EcoSport, женщина 1966 года рождения, и водитель Chery Tiggo, мужчина 1996 года рождения, совершили между собой столкновение. В результате телесные повреждения получили водитель автомобиля Форд и пешеход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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