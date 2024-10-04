В Челябинске водитель сбил столб, который упал на пешехода

В Челябинске 4 октября водитель автомобиля сбил столб, который упал на голову пешеходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского ГАИ.
«Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня, 4 октября года в 14:22 часов, в Челябинске, вблизи дома 185а по улице Труда. Двое водителей иномарок совершили столкновение между собой, затем один из автомобилей врезался в опору дорожного знака и железную опору светофора, впоследствии чего железная опора совершила падение на пешехода», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, ДТП совершили водитель Ford EcoSport, женщина 1966 года рождения, и водитель Chery Tiggo, мужчина 1996 года рождения, совершили между собой столкновение. В результате телесные повреждения получили водитель автомобиля Форд и пешеход.
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