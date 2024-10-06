Ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива в Пермском крае распространятся и на другие торговые точки. В это же время депутат госдумы Денис Парфенов, которого подозревают в вызове проститутки прямо в кабинет парламента, провел пермским коммунистам лекцию об основах марксизма-ленинизма. Пожар на нефтебазе в Осенцах заставил поволноваться не только сотрудников МЧС, но и вызвал разные версии среди жителей. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 30 сентября по 6 октября.
Борьба с «наливайками»
Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива, а также распространить запрет на другие торговые точки. Запрет будет касаться не только так называемых «наливаек», нельзя будет торговать алкоголем с 22:00 до 08:00 и некоторым магазинам.
На окраинах Перми, в территориях — масса магазинов, которые ночью «превращаются» в кафе. Законопроект Постникова, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, устанавливает запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, размещенных в жилых домах. Эта мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками.
Депутат, которого подозревают в секс-скандале, стал лектором
Депутат госдумы Денис Парфенов, которого подозревают в вызове девушки легкого поведения в кабинет парламента, прочитал пермским коммунистам лекцию. Он принял участие в работе Центра политической учебы пермского крайкома партии. После этого состоялся пленум.
Пермские коммунисты произвели на Парфенова хорошее впечатление. Он отметил «здоровую товарищескую атмосферу», «неравнодушие к наболевшим вопросам» и заинтересованных «в улучшении уровня своих политических знаний» людей.
Пермского борца с коррупцией приговорили к реальному сроку
Свердловский районный суд отправил на три года в колонию майора УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Николая Огородникова. Именно он занимался расследованием резонансных дел в регионе. Сам Огородников вину не признал. Ранее он говорил URA.RU, что передал своему знакомому деньги, чтобы играть на бирже.
Огородников проработал в ГУ МВД по Пермскому краю более 15 лет. Он расследовал хищения в закупках «Пермь-300» и многих других.
Власти усиливают борьбу против гриппа в Перми
В Перми начинает работу мобильный пункт вакцинации от гриппа. Он находится в здании на Центральном рынке по улице Пушкина, 104. Мобильный пункт начал работать с 10:00 до 14:00 часов. Прививались все желающие, возраст которых старше 18 лет. Для этого при себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
В Пермском крае фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В региональном минздраве заверяют, что вакцина против гриппа имеется в медицинских учреждениях в достаточном количестве.
В промзоне Осенцы был масштабный пожар
Пожар на нефтебазе в Осенцах произошел в ночь на 4 октября, по данным МЧС его площадь составила 10 тысяч квадратных метров. Спустя несколько часов пожар был потушен. В ведомстве назвали две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.
Прокуратура Пермского округа инициировала проверку в связи со случившимся. Последствия пожара впечатляют: много сгоревших цистерн и других емкостей. КаМАЗы, трактор сгорел, какое-то административное здание пострадало от огня, отметил корреспондент агентства URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!