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В Пермском крае ведут борьбу с «наливайками»: главное за неделю

В Пермском крае усиливается борьба с «наливайками»
© Служба новостей «URA.RU»
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Усиливается контроль за продажей алкоголя Фото:

Ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива в Пермском крае распространятся и на другие торговые точки. В это же время депутат госдумы Денис Парфенов, которого подозревают в вызове проститутки прямо в кабинет парламента, провел пермским коммунистам лекцию об основах марксизма-ленинизма. Пожар на нефтебазе в Осенцах заставил поволноваться не только сотрудников МЧС, но и вызвал разные версии среди жителей. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 30 сентября по 6 октября.

Борьба с «наливайками»

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива, а также распространить запрет на другие торговые точки. Запрет будет касаться не только так называемых «наливаек», нельзя будет торговать алкоголем с 22:00 до 08:00 и некоторым магазинам.

На окраинах Перми, в территориях — масса магазинов, которые ночью «превращаются» в кафе. Законопроект Постникова, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, устанавливает запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, размещенных в жилых домах. Эта мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками.

Депутат, которого подозревают в секс-скандале, стал лектором

Депутат госдумы Денис Парфенов, которого подозревают в вызове девушки легкого поведения в кабинет парламента, прочитал пермским коммунистам лекцию. Он принял участие в работе Центра политической учебы пермского крайкома партии. После этого состоялся пленум.

Пермские коммунисты произвели на Парфенова хорошее впечатление. Он отметил «здоровую товарищескую атмосферу», «неравнодушие к наболевшим вопросам» и заинтересованных «в улучшении уровня своих политических знаний» людей.

Пермского борца с коррупцией приговорили к реальному сроку

Свердловский районный суд отправил на три года в колонию майора УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Николая Огородникова. Именно он занимался расследованием резонансных дел в регионе. Сам Огородников вину не признал. Ранее он говорил URA.RU, что передал своему знакомому деньги, чтобы играть на бирже.

Огородников проработал в ГУ МВД по Пермскому краю более 15 лет. Он расследовал хищения в закупках «Пермь-300» и многих других.

Власти усиливают борьбу против гриппа в Перми

В Перми начинает работу мобильный пункт вакцинации от гриппа. Он находится в здании на Центральном рынке по улице Пушкина, 104. Мобильный пункт начал работать с 10:00 до 14:00 часов. Прививались все желающие, возраст которых старше 18 лет. Для этого при себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В Пермском крае фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В региональном минздраве заверяют, что вакцина против гриппа имеется в медицинских учреждениях в достаточном количестве.

В промзоне Осенцы был масштабный пожар

Пожар на нефтебазе в Осенцах произошел в ночь на 4 октября, по данным МЧС его площадь составила 10 тысяч квадратных метров. Спустя несколько часов пожар был потушен. В ведомстве назвали две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Прокуратура Пермского округа инициировала проверку в связи со случившимся. Последствия пожара впечатляют: много сгоревших цистерн и других емкостей. КаМАЗы, трактор сгорел, какое-то административное здание пострадало от огня, отметил корреспондент агентства URA.RU.

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Ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива в Пермском крае распространятся и на другие торговые точки. В это же время депутат госдумы Денис Парфенов, которого подозревают в вызове проститутки прямо в кабинет парламента, провел пермским коммунистам лекцию об основах марксизма-ленинизма. Пожар на нефтебазе в Осенцах заставил поволноваться не только сотрудников МЧС, но и вызвал разные версии среди жителей. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 30 сентября по 6 октября. Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в магазинах разливного пива, а также распространить запрет на другие торговые точки. Запрет будет касаться не только так называемых «наливаек», нельзя будет торговать алкоголем с 22:00 до 08:00 и некоторым магазинам. На окраинах Перми, в территориях — масса магазинов, которые ночью «превращаются» в кафе. Законопроект Постникова, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия, устанавливает запрет на продажу алкоголя ночью в магазинах, размещенных в жилых домах. Эта мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками. Депутат госдумы Денис Парфенов, которого подозревают в вызове девушки легкого поведения в кабинет парламента, прочитал пермским коммунистам лекцию. Он принял участие в работе Центра политической учебы пермского крайкома партии. После этого состоялся пленум. Пермские коммунисты произвели на Парфенова хорошее впечатление. Он отметил «здоровую товарищескую атмосферу», «неравнодушие к наболевшим вопросам» и заинтересованных «в улучшении уровня своих политических знаний» людей. Свердловский районный суд отправил на три года в колонию майора УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Николая Огородникова. Именно он занимался расследованием резонансных дел в регионе. Сам Огородников вину не признал. Ранее он говорил URA.RU, что передал своему знакомому деньги, чтобы играть на бирже. Огородников проработал в ГУ МВД по Пермскому краю более 15 лет. Он расследовал хищения в закупках «Пермь-300» и многих других. В Перми начинает работу мобильный пункт вакцинации от гриппа. Он находится в здании на Центральном рынке по улице Пушкина, 104. Мобильный пункт начал работать с 10:00 до 14:00 часов. Прививались все желающие, возраст которых старше 18 лет. Для этого при себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В Пермском крае фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В региональном минздраве заверяют, что вакцина против гриппа имеется в медицинских учреждениях в достаточном количестве. Пожар на нефтебазе в Осенцах произошел в ночь на 4 октября, по данным МЧС его площадь составила 10 тысяч квадратных метров. Спустя несколько часов пожар был потушен. В ведомстве назвали две версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Прокуратура Пермского округа инициировала проверку в связи со случившимся. Последствия пожара впечатляют: много сгоревших цистерн и других емкостей. КаМАЗы, трактор сгорел, какое-то административное здание пострадало от огня, отметил корреспондент агентства URA.RU.
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