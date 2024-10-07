Прокуратура наказала челябинский водоканал за затопленные канализацией подвалы

Ответственные лица несвоевременно принимали меры к откачке затопленных подвалов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области привлекла к ответственности должностное лицо челябинского водоканала (МУП «ПОВВ») за несвоевременно принятые меры к откачке канализационных вод из подвалов многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по обращениям жителей района и публикациям в СМИ о подтоплении подвальных помещений в ряде многоквартирных домов по улицам Главной, Героев Танкограда, Котина, Конструктора Духова и Танкистов в августе текущего года. Должностное лицо МУП „ПОВВ“ привлечено к административной ответственности за несвоевременное устранение засоров коллекторов», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники водоканала несвоевременно устраняли засоры и ремонтировали коллекторы. Это привело к затоплению дворов и подвалов, повышенной влажности и запаху канализации в квартирах.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, работа коллектров восстановлена. Постановлением ГУ „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“ должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители многоквартирного дома №62 по улице Гагарина рассказали, что боятся грядущего подключения отопления из-за затопленного канализацией подвала, который не могут прочистить с мая. Семьи участников СВО, в том числе с грудными детьми, и пенсионеры переживают, что могут свариться в собственных фекалиях.