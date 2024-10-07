Дизайнер спасает культовый символ Екатеринбурга с помощью одежды. Фото

Дизайнер выпустила шапки, шарфы и варежки со знаковыми местами Екатеринбурга

08 октября 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

В коллекцию входит три вида рисунков с отсылкой к знаковым зданиям Екатеринбурга Фото предоставлено авторами проекта Дизайнер Настя Москвина и бренд Check Ya Head выпустили капсульную коллекцию Ctrl + C, вдохновленную архитектурой Екатеринбурга. Так, появились шарфы, варежки-митенки и шапки с отсылкой к цирку, Дому Севастьянова и гостинице «Исеть». Часть денег от продажи пойдет на восстановление одного из символов города — «Памятника клавиатуре», рассказали URA.RU авторы проекта. «Во всех трех зданиях прослеживается очевидный повтор элементов, это и стало основой для общей концепции CTRL+ C. Красные помпоны первыми появились на шарфе Цирка, а потом органично влились во всю коллекцию. В детстве у меня была шапка и шарф с бомбошками, поэтому для меня они навевают приятные воспоминания. Кстати, их можно отвязать», — поделилась дизайнер Настя Москвина. Одна треть с покупки каждой вещи пойдет на реставрацию «Памятника клавиатуре», который в 2005 году создал художник Анатолий Вяткин. Клавиатура фактически не признана властями как культурно значимый объект, но именно с нее в 2011 году началась «Красная линия» — она проходит через 32 главных достопримечательности центра Екатеринбурга. В 2019 году в рейтинге памятников от «Яндекса» клавиатура заняла второе место — ее опередил лишь Медный всадник в Санкт-Петербурге. Также над памятником шутили на федеральном канале. В этом году арт-объекту, который входит в список мест, где обязательно нужно побывать гостям города, исполняется 20 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дизайнер Настя Москвина и бренд Check Ya Head выпустили капсульную коллекцию Ctrl + C, вдохновленную архитектурой Екатеринбурга. Так, появились шарфы, варежки-митенки и шапки с отсылкой к цирку, Дому Севастьянова и гостинице «Исеть». Часть денег от продажи пойдет на восстановление одного из символов города — «Памятника клавиатуре», рассказали URA.RU авторы проекта. «Во всех трех зданиях прослеживается очевидный повтор элементов, это и стало основой для общей концепции CTRL+ C. Красные помпоны первыми появились на шарфе Цирка, а потом органично влились во всю коллекцию. В детстве у меня была шапка и шарф с бомбошками, поэтому для меня они навевают приятные воспоминания. Кстати, их можно отвязать», — поделилась дизайнер Настя Москвина. Одна треть с покупки каждой вещи пойдет на реставрацию «Памятника клавиатуре», который в 2005 году создал художник Анатолий Вяткин. Клавиатура фактически не признана властями как культурно значимый объект, но именно с нее в 2011 году началась «Красная линия» — она проходит через 32 главных достопримечательности центра Екатеринбурга. В 2019 году в рейтинге памятников от «Яндекса» клавиатура заняла второе место — ее опередил лишь Медный всадник в Санкт-Петербурге. Также над памятником шутили на федеральном канале. В этом году арт-объекту, который входит в список мест, где обязательно нужно побывать гостям города, исполняется 20 лет.