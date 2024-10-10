Что происходит в шиномонтажках Екатеринбурга в разгар мощного снегопада. Фото

В Екатеринбурге непогода не вызвала ажиотажа на переобувку авто

10 октября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Водители заранее подготовились к непогоде Фото: Илья Московец © URA.RU Днем 10 октября в Екатеринбурге начался снегопад, однако резкого ажиотажа на «переобувку» машин не произошло. В сервисы приехали те водители, которые не успели поменять резину до непогоды. Обстановку в автосервисах в связи со снегопадом изучил корреспондент URA.RU. Во многих автосервисах не оказалось больших очередей. Вероятно, из-за того, что водители записались на смену резины заранее. В Орджоникидзевском районе в сервисе «МаксШина» на улице Шефской, 3м/5-1 работают только по записи. А вот в шиномонтаж «У Николая», недалеко от вышеупомянутого сервиса, можно попасть по живой очереди. Корреспондент URA.RU На улице Учителей, 44А (Кировский район) посреди промзоны автомобилисты ждут своей очереди. По словам сотрудников, основная масса водителей прошла вчера. Корреспондент URA.RU А вот так обстоят дела в шиномонтаже на улице Комсомольской, 4. Сегодня посетителей было немного, как рассказали мастера сервиса. Корреспондент URA.RU В торговом центре «Академический» на минус втором этаже есть сервис шиномонтажа, однако в живой очереди постоять там не удастся. По словам сотрудников, свободные места заняты до конца недели, а услуги по замене резины стоят от двух до пяти тысяч рублей. Фото: Илья Московец © URA.RU На улице Краснолесья, 133, по словам горожан, находится одна из самых бюджетных автомастерских по шиномонтажу. Стоимость варьируется от 1,9 до 3,2 тысячи рублей. Очередь на шиномонтаж расписана до следующей среды, однако есть и живая очередь. «В день мы меняем резину примерно на 30 машинах», — рассказали сотрудники. Корреспондент URA.RU В круглосуточном ремонтном боксе на проспекте Космонавтов, 64 образовалась очередь из двух машин. Резкого ажиотажа днем сотрудники не заметили. Адреса шиномонтажек с высоким рейтингом можно найти в подборке. Корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 10 октября в Екатеринбурге начался снегопад, однако резкого ажиотажа на «переобувку» машин не произошло. В сервисы приехали те водители, которые не успели поменять резину до непогоды. Обстановку в автосервисах в связи со снегопадом изучил корреспондент URA.RU. Во многих автосервисах не оказалось больших очередей. Вероятно, из-за того, что водители записались на смену резины заранее. В Орджоникидзевском районе в сервисе «МаксШина» на улице Шефской, 3м/5-1 работают только по записи. А вот в шиномонтаж «У Николая», недалеко от вышеупомянутого сервиса, можно попасть по живой очереди. На улице Учителей, 44А (Кировский район) посреди промзоны автомобилисты ждут своей очереди. По словам сотрудников, основная масса водителей прошла вчера. А вот так обстоят дела в шиномонтаже на улице Комсомольской, 4. Сегодня посетителей было немного, как рассказали мастера сервиса. В торговом центре «Академический» на минус втором этаже есть сервис шиномонтажа, однако в живой очереди постоять там не удастся. По словам сотрудников, свободные места заняты до конца недели, а услуги по замене резины стоят от двух до пяти тысяч рублей. На улице Краснолесья, 133, по словам горожан, находится одна из самых бюджетных автомастерских по шиномонтажу. Стоимость варьируется от 1,9 до 3,2 тысячи рублей. Очередь на шиномонтаж расписана до следующей среды, однако есть и живая очередь. «В день мы меняем резину примерно на 30 машинах», — рассказали сотрудники. В круглосуточном ремонтном боксе на проспекте Космонавтов, 64 образовалась очередь из двух машин. Резкого ажиотажа днем сотрудники не заметили. Адреса шиномонтажек с высоким рейтингом можно найти в подборке.