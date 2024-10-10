Пожилого рыбака из Верхней Туры перед смертью забили камнем и пытались сжечь

10 октября 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла еще летом на берегу Верхнетуринского пруда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Верхней Туры (Свердловская область), 65-летнего Валерия Полозова перед смертью несколько раз ударили камнем по голове, а потом пытались сжечь в костре. По обвинению в убийстве задержан 26-летний местный житель, с которым мужчина перед смертью рыбачил. Новые детали трагедии URA.RU сообщили в силовых ведомствах региона. «По данным следствия, вечером 18 июля 2024 года обвиняемый, находясь на берегу Верхнетуринского пруда, распивал спиртное со своим знакомым, 1969 г. р. В ходе распития между мужчинами произошел конфликт. Фигурант счел высказанные в его адрес слова оскорбительными, в связи с чем ударил своего оппонента кулаком, а потом нанес ему несколько ударов по голове найденным на месте распития камнем. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник попытался избавиться от тела путем его сожжения в костре», — сообщили в следственном комитете. Обнаружила тело рыбака местная жительница. Оно лежало в костре, рядом были разбросаны рыболовные снасти, валялись емкости из-под спиртного, вставная челюсть, тушенка и другое. «При осмотре места происшествия стало очевидно, что события, произошедшие на берегу водоема, носят криминальный характер. Представители МВД и СКР оперативно вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Верхней Туры, 1998 г. р., официально не трудоустроенный и не судимый. Фигурант был помещен под стражу», — отметил начальник пресс-службы свердловской полиции, полковник Валерий Горелых. Сейчас дело передали в суд. Знакомые рыбака ранее рассказывали URA.RU, что он был хорошим человеком и не имел врагов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Верхней Туры (Свердловская область), 65-летнего Валерия Полозова перед смертью несколько раз ударили камнем по голове, а потом пытались сжечь в костре. По обвинению в убийстве задержан 26-летний местный житель, с которым мужчина перед смертью рыбачил. Новые детали трагедии URA.RU сообщили в силовых ведомствах региона. «По данным следствия, вечером 18 июля 2024 года обвиняемый, находясь на берегу Верхнетуринского пруда, распивал спиртное со своим знакомым, 1969 г. р. В ходе распития между мужчинами произошел конфликт. Фигурант счел высказанные в его адрес слова оскорбительными, в связи с чем ударил своего оппонента кулаком, а потом нанес ему несколько ударов по голове найденным на месте распития камнем. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник попытался избавиться от тела путем его сожжения в костре», — сообщили в следственном комитете. Обнаружила тело рыбака местная жительница. Оно лежало в костре, рядом были разбросаны рыболовные снасти, валялись емкости из-под спиртного, вставная челюсть, тушенка и другое. «При осмотре места происшествия стало очевидно, что события, произошедшие на берегу водоема, носят криминальный характер. Представители МВД и СКР оперативно вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Верхней Туры, 1998 г. р., официально не трудоустроенный и не судимый. Фигурант был помещен под стражу», — отметил начальник пресс-службы свердловской полиции, полковник Валерий Горелых. Сейчас дело передали в суд. Знакомые рыбака ранее рассказывали URA.RU, что он был хорошим человеком и не имел врагов.