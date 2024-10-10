Свердловская область осталась без ягод и фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золотая осень, Бабье лето. Челябинск, сквер, алое поле, парк, яблоки, бабье лето, ранетки, золотая осень, природа, время года
В регионе из-за капризов природы не уродились некоторые фрукты и ягоды Фото:

Из-за суровой минувшей зимы в Свердловской области случился неурожай плодово-ягодных культур. Об этом URA.RU рассказал замдиректора по научной работе «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Сергей Макаренко.

«По плодовым и ягодным в этом году будет провал. Зима нынче была с экстремально низкими температурами, деревья и кустарники подмерзли. Плюс весной, уже после распускания, был заморозок, цветковые погибли, и урожая нет», — объяснил доктор сельскохозяйственных наук. По его словам, речь идет прежде всего про яблони, груши, смородину и вишню.

Лишь два вида растений благополучно пережили каприз уральской погоды и дали много плодов — это жимолость и садовая земляника. «Жимолости безразличны климатические условия, а земляника зимует под снегом и все невзгоды перенесла стойко», — добавил ученый.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за суровой минувшей зимы в Свердловской области случился неурожай плодово-ягодных культур. Об этом URA.RU рассказал замдиректора по научной работе «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Сергей Макаренко. «По плодовым и ягодным в этом году будет провал. Зима нынче была с экстремально низкими температурами, деревья и кустарники подмерзли. Плюс весной, уже после распускания, был заморозок, цветковые погибли, и урожая нет», — объяснил доктор сельскохозяйственных наук. По его словам, речь идет прежде всего про яблони, груши, смородину и вишню. Лишь два вида растений благополучно пережили каприз уральской погоды и дали много плодов — это жимолость и садовая земляника. «Жимолости безразличны климатические условия, а земляника зимует под снегом и все невзгоды перенесла стойко», — добавил ученый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...