Свердловская область осталась без ягод и фруктов

Из-за суровой минувшей зимы в Свердловской области случился неурожай плодово-ягодных культур. Об этом URA.RU рассказал замдиректора по научной работе «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Сергей Макаренко.
«По плодовым и ягодным в этом году будет провал. Зима нынче была с экстремально низкими температурами, деревья и кустарники подмерзли. Плюс весной, уже после распускания, был заморозок, цветковые погибли, и урожая нет», — объяснил доктор сельскохозяйственных наук. По его словам, речь идет прежде всего про яблони, груши, смородину и вишню.
Лишь два вида растений благополучно пережили каприз уральской погоды и дали много плодов — это жимолость и садовая земляника. «Жимолости безразличны климатические условия, а земляника зимует под снегом и все невзгоды перенесла стойко», — добавил ученый.
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