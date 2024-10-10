Свердловская область осталась без ягод и фруктов

10 октября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

В регионе из-за капризов природы не уродились некоторые фрукты и ягоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за суровой минувшей зимы в Свердловской области случился неурожай плодово-ягодных культур. Об этом URA.RU рассказал замдиректора по научной работе «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Сергей Макаренко. «По плодовым и ягодным в этом году будет провал. Зима нынче была с экстремально низкими температурами, деревья и кустарники подмерзли. Плюс весной, уже после распускания, был заморозок, цветковые погибли, и урожая нет», — объяснил доктор сельскохозяйственных наук. По его словам, речь идет прежде всего про яблони, груши, смородину и вишню. Лишь два вида растений благополучно пережили каприз уральской погоды и дали много плодов — это жимолость и садовая земляника. «Жимолости безразличны климатические условия, а земляника зимует под снегом и все невзгоды перенесла стойко», — добавил ученый. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за суровой минувшей зимы в Свердловской области случился неурожай плодово-ягодных культур. Об этом URA.RU рассказал замдиректора по научной работе «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Сергей Макаренко. «По плодовым и ягодным в этом году будет провал. Зима нынче была с экстремально низкими температурами, деревья и кустарники подмерзли. Плюс весной, уже после распускания, был заморозок, цветковые погибли, и урожая нет», — объяснил доктор сельскохозяйственных наук. По его словам, речь идет прежде всего про яблони, груши, смородину и вишню. Лишь два вида растений благополучно пережили каприз уральской погоды и дали много плодов — это жимолость и садовая земляника. «Жимолости безразличны климатические условия, а земляника зимует под снегом и все невзгоды перенесла стойко», — добавил ученый.