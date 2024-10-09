09 октября 2024

Мишустин выделил почти 100 млн рублей на ремонт свердловских театров

© Служба новостей «URA.RU»
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На ремонт свердловских ТЮЗов и театров кукол выделили 92,7 млн рублей
На ремонт свердловских ТЮЗов и театров кукол выделили 92,7 млн рублей Фото:

На капремонт и модернизацию театров юного зрителя и театров кукол в Свердловской области выделили 92,7 миллиона рублей. Распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (капитальный ремонт) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов… Свердловской области — 92750,2 тысяч рублей», — говорится в документе.

Также выплаты на ремонт ТЮЗов и театров кукол распределят и другие на области, включая регионы Уральского федерального округа. Например, Челябинская область получит 142 миллиона рублей, а ХМАО выделили 107,6 миллионов рублей.

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На капремонт и модернизацию театров юного зрителя и театров кукол в Свердловской области выделили 92,7 миллиона рублей. Распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «На модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (капитальный ремонт) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов… Свердловской области — 92750,2 тысяч рублей», — говорится в документе. Также выплаты на ремонт ТЮЗов и театров кукол распределят и другие на области, включая регионы Уральского федерального округа. Например, Челябинская область получит 142 миллиона рублей, а ХМАО выделили 107,6 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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