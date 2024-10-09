Мишустин выделил почти 100 млн рублей на ремонт свердловских театров

На капремонт и модернизацию театров юного зрителя и театров кукол в Свердловской области выделили 92,7 миллиона рублей. Распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«На модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (капитальный ремонт) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов… Свердловской области — 92750,2 тысяч рублей», — говорится в документе.
Также выплаты на ремонт ТЮЗов и театров кукол распределят и другие на области, включая регионы Уральского федерального округа. Например, Челябинская область получит 142 миллиона рублей, а ХМАО выделили 107,6 миллионов рублей.
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