Три самолета не смогли приземлиться в Кольцово и ушли на аэродром Челябинска

Три самолета, летевших в екатеринбургский аэропорт Кольцово, ушли на запасной аэродром в Челябинск, так как взлетно-посадочная полоса была занята судном с технической неисправностью. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Пока ВПП была занята, экипажи трех бортов — из Санкт-Петербурга, Дубая и Петропавловска-Камчатского — приняли решение об уходе на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — следует из сообщения.
В самолете, севшем в Кольцово, сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси. Командир судна принял решение уйти на вынужденную посадку на ВПП. Специалисты аэропорта оперативно отбуксировали борт, однако уже к этому моменту три других самолета направились в сторону Челябинска.
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