Три самолета не смогли приземлиться в Кольцово и ушли на аэродром Челябинска

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, гражданская авиация, самолет, sukhoi superjet100, парк авиатехники, ssj100-95lr
На данный момент аэропорт работает штатно Фото:

Три самолета, летевших в екатеринбургский аэропорт Кольцово, ушли на запасной аэродром в Челябинск, так как взлетно-посадочная полоса была занята судном с технической неисправностью. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Пока ВПП была занята, экипажи трех бортов — из Санкт-Петербурга, Дубая и Петропавловска-Камчатского — приняли решение об уходе на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — следует из сообщения.

В самолете, севшем в Кольцово, сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси. Командир судна принял решение уйти на вынужденную посадку на ВПП. Специалисты аэропорта оперативно отбуксировали борт, однако уже к этому моменту три других самолета направились в сторону Челябинска.

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Три самолета, летевших в екатеринбургский аэропорт Кольцово, ушли на запасной аэродром в Челябинск, так как взлетно-посадочная полоса была занята судном с технической неисправностью. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Пока ВПП была занята, экипажи трех бортов — из Санкт-Петербурга, Дубая и Петропавловска-Камчатского — приняли решение об уходе на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — следует из сообщения. В самолете, севшем в Кольцово, сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси. Командир судна принял решение уйти на вынужденную посадку на ВПП. Специалисты аэропорта оперативно отбуксировали борт, однако уже к этому моменту три других самолета направились в сторону Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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