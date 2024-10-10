Три самолета не смогли приземлиться в Кольцово и ушли на аэродром Челябинска

10 октября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

На данный момент аэропорт работает штатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три самолета, летевших в екатеринбургский аэропорт Кольцово, ушли на запасной аэродром в Челябинск, так как взлетно-посадочная полоса была занята судном с технической неисправностью. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Пока ВПП была занята, экипажи трех бортов — из Санкт-Петербурга, Дубая и Петропавловска-Камчатского — приняли решение об уходе на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — следует из сообщения. В самолете, севшем в Кольцово, сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси. Командир судна принял решение уйти на вынужденную посадку на ВПП. Специалисты аэропорта оперативно отбуксировали борт, однако уже к этому моменту три других самолета направились в сторону Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три самолета, летевших в екатеринбургский аэропорт Кольцово, ушли на запасной аэродром в Челябинск, так как взлетно-посадочная полоса была занята судном с технической неисправностью. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Пока ВПП была занята, экипажи трех бортов — из Санкт-Петербурга, Дубая и Петропавловска-Камчатского — приняли решение об уходе на запасной аэродром в Челябинск. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — следует из сообщения. В самолете, севшем в Кольцово, сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси. Командир судна принял решение уйти на вынужденную посадку на ВПП. Специалисты аэропорта оперативно отбуксировали борт, однако уже к этому моменту три других самолета направились в сторону Челябинска.