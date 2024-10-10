Глава «Газпрома» предрек шок цен на газ в Европе

10 октября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Алексей Миллер заявил, что европейская промышленность неконкурентоспособна Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о возможном ценовом шоке и перебоях в поставках газа в Европу из-за текущей энергетической политики и деиндустриализации. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном газовом форуме. «Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет, и, что самое неприятное, такая политика и ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок», — заявил Миллер. Его цитирует ТАСС. Миллер также отметил, что европейская промышленность уже не может конкурировать с американской из-за значительной разницы в стоимости газа и электроэнергии. «Цены на электроэнергию и газ в США значительно ниже, чем в ЕС, что делает европейскую промышленность неконкурентоспособной», — подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о возможном ценовом шоке и перебоях в поставках газа в Европу из-за текущей энергетической политики и деиндустриализации. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном газовом форуме. «Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет, и, что самое неприятное, такая политика и ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок», — заявил Миллер. Его цитирует ТАСС. Миллер также отметил, что европейская промышленность уже не может конкурировать с американской из-за значительной разницы в стоимости газа и электроэнергии. «Цены на электроэнергию и газ в США значительно ниже, чем в ЕС, что делает европейскую промышленность неконкурентоспособной», — подчеркнул он.