Глава «Газпрома» предрек шок цен на газ в Европе

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о возможном ценовом шоке и перебоях в поставках газа в Европу из-за текущей энергетической политики и деиндустриализации. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
«Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет, и, что самое неприятное, такая политика и ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок», — заявил Миллер. Его цитирует ТАСС.
Миллер также отметил, что европейская промышленность уже не может конкурировать с американской из-за значительной разницы в стоимости газа и электроэнергии. «Цены на электроэнергию и газ в США значительно ниже, чем в ЕС, что делает европейскую промышленность неконкурентоспособной», — подчеркнул он.
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о возможном ценовом шоке и перебоях в поставках газа в Европу из-за текущей энергетической политики и деиндустриализации. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном газовом форуме. «Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет, и, что самое неприятное, такая политика и ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок», — заявил Миллер. Его цитирует ТАСС. Миллер также отметил, что европейская промышленность уже не может конкурировать с американской из-за значительной разницы в стоимости газа и электроэнергии. «Цены на электроэнергию и газ в США значительно ниже, чем в ЕС, что делает европейскую промышленность неконкурентоспособной», — подчеркнул он.