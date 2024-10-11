Генпрокуратура проверит доступность транспорта

Генпрокурор России Игорь Краснов инициировал проверку доступности транспортных услуг для граждан. В рамках этой проверки прокуроры оценят, насколько исполнение законодательства соответствует требованиям при перевозке пассажиров.
«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. В фокусе внимания прокуратуры окажется доступность транспортной инфраструктуры, а также обоснованность ценообразования на проезд и удобство маршрутов, соответствующих потребностям населения. Кроме того, будут изучены вопросы планирования и развития регулярных перевозок, включая процедуры установления и изменения маршрутов и организацию конкурсов на право их обслуживания.
В рамках надзорных мероприятий также будет проведена оценка работы перевозчиков, включая соблюдение условий отбора на право осуществления перевозок, организацию работы водителей для обеспечения безопасности дорожного движения и создание условий для повышения их квалификации. Прокуроры направлены на предотвращение переполнения остановочных пунктов, снижение аварийности и обновление подвижного состава.
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