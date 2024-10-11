Генпрокуратура проверит доступность транспорта

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Генпрокуратура проведет оценку общественного транспорта
Генпрокуратура проведет оценку общественного транспорта Фото:

Генпрокурор России Игорь Краснов инициировал проверку доступности транспортных услуг для граждан. В рамках этой проверки прокуроры оценят, насколько исполнение законодательства соответствует требованиям при перевозке пассажиров.

«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. В фокусе внимания прокуратуры окажется доступность транспортной инфраструктуры, а также обоснованность ценообразования на проезд и удобство маршрутов, соответствующих потребностям населения. Кроме того, будут изучены вопросы планирования и развития регулярных перевозок, включая процедуры установления и изменения маршрутов и организацию конкурсов на право их обслуживания.

В рамках надзорных мероприятий также будет проведена оценка работы перевозчиков, включая соблюдение условий отбора на право осуществления перевозок, организацию работы водителей для обеспечения безопасности дорожного движения и создание условий для повышения их квалификации. Прокуроры направлены на предотвращение переполнения остановочных пунктов, снижение аварийности и обновление подвижного состава.

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Генпрокурор России Игорь Краснов инициировал проверку доступности транспортных услуг для граждан. В рамках этой проверки прокуроры оценят, насколько исполнение законодательства соответствует требованиям при перевозке пассажиров. «Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. В фокусе внимания прокуратуры окажется доступность транспортной инфраструктуры, а также обоснованность ценообразования на проезд и удобство маршрутов, соответствующих потребностям населения. Кроме того, будут изучены вопросы планирования и развития регулярных перевозок, включая процедуры установления и изменения маршрутов и организацию конкурсов на право их обслуживания. В рамках надзорных мероприятий также будет проведена оценка работы перевозчиков, включая соблюдение условий отбора на право осуществления перевозок, организацию работы водителей для обеспечения безопасности дорожного движения и создание условий для повышения их квалификации. Прокуроры направлены на предотвращение переполнения остановочных пунктов, снижение аварийности и обновление подвижного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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