В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с президентом Пакистана

Песков: Путин и глава Пакистана подтвердили желание развивать двусторонние связи

11 октября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с президентом Пакистана и обсудил с ним намерение развивать двусторонние связи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и глава Пакистана Асиф Али Зардари провели краткие переговоры в Ашхабаде, на которых подтвердили намерение развивать двусторонние отношения и обменялись приглашениями к официальным визитам. Об этом сообщили в Кремле. «Во-первых, они [Владимир Путин и Асиф Али Зардари] обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, заинтересованность, политическую заинтересованность», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, где он выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Встреча с Зардари стала частью его визита, направленного на укрепление международных связей и расширение диалога между странами. О чем говорил российский лидер во время своего выступления в столице Туркменистана — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и глава Пакистана Асиф Али Зардари провели краткие переговоры в Ашхабаде, на которых подтвердили намерение развивать двусторонние отношения и обменялись приглашениями к официальным визитам. Об этом сообщили в Кремле. «Во-первых, они [Владимир Путин и Асиф Али Зардари] обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, заинтересованность, политическую заинтересованность», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, где он выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Встреча с Зардари стала частью его визита, направленного на укрепление международных связей и расширение диалога между странами. О чем говорил российский лидер во время своего выступления в столице Туркменистана — в материале URA.RU.