В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с президентом Пакистана

Президент России Владимир Путин и глава Пакистана Асиф Али Зардари провели краткие переговоры в Ашхабаде, на которых подтвердили намерение развивать двусторонние отношения и обменялись приглашениями к официальным визитам. Об этом сообщили в Кремле.
«Во-первых, они [Владимир Путин и Асиф Али Зардари] обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, заинтересованность, политическую заинтересованность», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, где он выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Встреча с Зардари стала частью его визита, направленного на укрепление международных связей и расширение диалога между странами. О чем говорил российский лидер во время своего выступления в столице Туркменистана — в материале URA.RU.
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Президент России Владимир Путин и глава Пакистана Асиф Али Зардари провели краткие переговоры в Ашхабаде, на которых подтвердили намерение развивать двусторонние отношения и обменялись приглашениями к официальным визитам. Об этом сообщили в Кремле. «Во-первых, они [Владимир Путин и Асиф Али Зардари] обменялись взаимными приглашениями посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях, заинтересованность, политическую заинтересованность», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, где он выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Встреча с Зардари стала частью его визита, направленного на укрепление международных связей и расширение диалога между странами. О чем говорил российский лидер во время своего выступления в столице Туркменистана — в материале URA.RU.