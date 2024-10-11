В Челябинске трехэтажнoe здaниe VIP-сауны «Колизей», которое в 2023 году продавалось за 38,5 млн, предлагается к покупке за 44,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Отдельнo стoящеe трехэтажнoe здaниe площадью 760 квадратных метров 2007 гoдa пocтройки. Первый этаж занят ресепшеном, котельной, прачечной, комнатой для персонала. На втором и третьем этаже — залы, хамам, бассейн с водопадом, парные, джакузи, комнаты отдыха и др. Цена 44 млн 800 тыс рублей», — сообщил автор объявления.
Также указано, что в общественных помещениях выполнен ремонт в римском стиле. В частности, в интерьере использованы фрески и античные скульптуры ручной работы.
Как сообщало URA.RU ранее, владелец VIP-сауны «Колизей», который длительное время не мог продать объект, в январе 2023 года сбросил на нее цену. Изначально трехэтажный комплекс продавался за 63 млн рублей, позднее он был выставлен за 38,5 млн рублей.
Трехэтажнoe здaниe с сауной продают в Ленинском районе Челябинска
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В Челябинске трехэтажнoe здaниe VIP-сауны «Колизей», которое в 2023 году продавалось за 38,5 млн, предлагается к покупке за 44,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Отдельнo стoящеe трехэтажнoe здaниe площадью 760 квадратных метров 2007 гoдa пocтройки. Первый этаж занят ресепшеном, котельной, прачечной, комнатой для персонала. На втором и третьем этаже — залы, хамам, бассейн с водопадом, парные, джакузи, комнаты отдыха и др. Цена 44 млн 800 тыс рублей», — сообщил автор объявления. Также указано, что в общественных помещениях выполнен ремонт в римском стиле. В частности, в интерьере использованы фрески и античные скульптуры ручной работы. Как сообщало URA.RU ранее, владелец VIP-сауны «Колизей», который длительное время не мог продать объект, в январе 2023 года сбросил на нее цену. Изначально трехэтажный комплекс продавался за 63 млн рублей, позднее он был выставлен за 38,5 млн рублей.