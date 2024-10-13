Прокуратура проверит блогера Литвина, купившего военный билет

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Литвин сам признался на видео о том, что купил военный билет
Литвин сам признался на видео о том, что купил военный билет Фото:

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию о купленном военном билете блогера Михаила Литвина. Об этом сообщила Baza. 

«Видео, на котором Литвин рассказывает о том, что он купил военный билет, было записано ещё в 2018 году. Однако общественники обратили внимание на это видео после того, как вчера во время матча медиалиги между Lit Energy с ростовским СКА Литвин напал на заводящего армейцев Сергея Плынина», — пишет Baza в своем telegram-канале. Там добавили, что Литвин агрессивно отреагировал на оскорбительные крики людей на трибунах в свою сторону, после чего началась потасовка.

Блогера задержали и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд состоится 14 октября. Предполагается, что Литвину грозит до 15 суток административного ареста. Сам блогер прокомментировал произошедшее в своем telegram-канале и посоветовал подписчикам не допускать того, чтобы оскорбляли их честь. 

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию о купленном военном билете блогера Михаила Литвина. Об этом сообщила Baza.  «Видео, на котором Литвин рассказывает о том, что он купил военный билет, было записано ещё в 2018 году. Однако общественники обратили внимание на это видео после того, как вчера во время матча медиалиги между Lit Energy с ростовским СКА Литвин напал на заводящего армейцев Сергея Плынина», — пишет Baza в своем telegram-канале. Там добавили, что Литвин агрессивно отреагировал на оскорбительные крики людей на трибунах в свою сторону, после чего началась потасовка. Блогера задержали и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд состоится 14 октября. Предполагается, что Литвину грозит до 15 суток административного ареста. Сам блогер прокомментировал произошедшее в своем telegram-канале и посоветовал подписчикам не допускать того, чтобы оскорбляли их честь. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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