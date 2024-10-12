Александру Збруеву поставили диагноз поражение мозга: когда актер выйдет на сцену

Shot: Александра Збруева выпишут из больницы поражением головного мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Збруев еще остается в больнице Фото:

Актера фильмов «Большая перемена», «Все будет хорошо» и «Бедная Саша» Александра Збруева выпишут из больницы с поражением мозга, но он все равно вернется на сцену. О главном о здоровье артиста в материале URA.RU.

Что известно о состоянии здоровья Збруева

4 октября

Тогда Александр Збруев почувствовал проблемы с дыханием. Обеспокоенная жена актера вызвала скорую, но в первый раз Збруев отказался ехать в больницу. Однако когда приступы удушья усилились, его все-таки госпитализировали.

5 октября

При госпитализации у Александра Збруева обнаружили неопасное для жизни поражение головного мозга. Подобная патология развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Врачи оставили его под наблюдение.

7 октября

Понаблюдав за актером, врачи не нашли у него никаких серьезных патологий или угроз жизни. «Главный врач сказал Марку Варшаверу (директору театра), что нет никакой патологии. Плановая поддержка идет. Общается со всеми и шутит», — рассказали в театре «Ленком».

Когда Збруев снова будет радовать зрителей

Была информация, что Александра Збруева выписывают из больницы. Однако она оказалась ложной. Telegram-каналы сообщали, что он будет выступать 22 октября, но в «Ленкоме» опровергли это.

«Актерский состав спектакля „Вишневый сад“ на 22 октября был опубликован на официальном сайте театра 3 октября. Призываем коллег проверять публикуемую ими информацию», — сообщили в театре.

Но при этом ближайшие спектакли отменять не намерены, актер сейчас чувствует себя хорошо. Как рассказывают его коллеги, он смеется и активничает. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

Чем известен Александр Збруев

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище им. Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (позже «Ленком»). Известен по ролям в таких фильмах как: «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «Мой младший брат», «О любви», «Успех».

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Актера фильмов «Большая перемена», «Все будет хорошо» и «Бедная Саша» Александра Збруева выпишут из больницы с поражением мозга, но он все равно вернется на сцену. О главном о здоровье артиста в материале URA.RU. Тогда Александр Збруев почувствовал проблемы с дыханием. Обеспокоенная жена актера вызвала скорую, но в первый раз Збруев отказался ехать в больницу. Однако когда приступы удушья усилились, его все-таки госпитализировали. При госпитализации у Александра Збруева обнаружили неопасное для жизни поражение головного мозга. Подобная патология развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Врачи оставили его под наблюдение. Понаблюдав за актером, врачи не нашли у него никаких серьезных патологий или угроз жизни. «Главный врач сказал Марку Варшаверу (директору театра), что нет никакой патологии. Плановая поддержка идет. Общается со всеми и шутит», — рассказали в театре «Ленком». Была информация, что Александра Збруева выписывают из больницы. Однако она оказалась ложной. Telegram-каналы сообщали, что он будет выступать 22 октября, но в «Ленкоме» опровергли это. «Актерский состав спектакля „Вишневый сад“ на 22 октября был опубликован на официальном сайте театра 3 октября. Призываем коллег проверять публикуемую ими информацию», — сообщили в театре. Но при этом ближайшие спектакли отменять не намерены, актер сейчас чувствует себя хорошо. Как рассказывают его коллеги, он смеется и активничает. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище им. Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (позже «Ленком»). Известен по ролям в таких фильмах как: «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «Мой младший брат», «О любви», «Успех».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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